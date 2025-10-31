Montero defiende la "transparencia y trazabilidad" de pagos del PSOE frente a los "sobresueldos" del PP: "Nada que ver"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este viernes la "transparencia" y la "trazabilidad" de los pagos en efectivo que se hayan podido realizar en el PSOE "previa factura", y los ha diferenciado de los "sobresueldos" que, según ha remarcado, se abonaban en el PP, que no tienen "nada que ver".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta socialista en una atención a medios durante una visita a Algeciras (Cádiz), y a preguntas de los periodistas al hilo de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'caso Koldo' de instar a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

En un auto, el instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico, así como las declaraciones del exgerente del PSOE y de una trabajadora de Ferraz sobre los pagos en efectivo.

María Jesús Montero ha dicho desconocer esa información de última hora, que ha conocido por los medios de comunicación en ese momento en el que le preguntaban, según ha explicado, pero en todo caso ha querido dejar claro que en el PSOE hay "total transparencia", ya que "tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura", como "facturas de taxi, de hoteles, de la actividad habitual de representación que pueden tener los miembros" de su partido.

"Por tanto, tenemos una tranquilidad absoluta", según ha remarcado la dirigente socialista, quien además ha destacado que el procedimiento de pagos en efectivo "también se ha hecho hasta hace unos pocos días en el Senado, es decir, en cámaras institucionales que tienen toda la legitimidad, y es una práctica que se hace en muchos otros entornos".

Dicho esto, la también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios andaluces ha aseverado que esto "no tiene nada que ver, aunque algunos quieran deliberadamente confundirlo, con los sobresueldos que se pagaban en el Partido Popular".

En esa línea, ha equiparado lo que se ha hecho en el PSOE con "cuando uno tiene un gasto y, por tanto, adelanta el pago de una factura, sea un taxi, sea un hotel, sea una comida, sea la compra de un material concreto, luego va y con esa factura recibe la compensación por haber anticipado ese dinero", algo que "ocurre en muchas empresas y en lugares donde algunos trabajadores, algunos miembros anticipan gastos que posteriormente son pagados por las propias organizaciones", ha añadido.

Y ha incidido en señalar que "esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió" con el PP, "un partido --ha continuado-- que a cambio de obra pública recibía unos ingresos con los que se pagó, por ejemplo, la sede de (la calle) Génova", o "con los que se le pagaba a los altos cargos del Partido Popular un sobresueldo opaco que no se declaraba por parte del partido, y que, por tanto, ha sido objeto no sólo de investigación, sino también de condena por parte de los tribunales".

"Son dos cosas totalmente distintas", ha enfatizado María Jesús Montero para agregar que el PP "quiere dar la apariencia de que eso es lo mismo que ellos hacían", cuando no tiene "nada que ver", y "lo que hacía el Partido Popular es pura corrupción", mientras que "lo que hacen las empresas, el Partido Socialista, lo que ha hecho el Senado y otros organismos es pagar el anticipo que han hecho algunos de los trabajadores previa factura", ha insistido.

Tras agregar que "la UCO dejó claro que todo lo que había abonado el Partido Socialista" era a partir de facturas, ha remarcado que esos pagos no tienen "nada que ver con obras públicas ilegales" otorgadas "para poder enriquecer a título lucrativo, como dijo la sentencia" del 'caso Gürtel' "al Partido Popular", según ha apostillado María Jesús Montero antes de concluir destacando que ese asunto está siendo investigado "con muchos altos cargos" del PP "imputados, y probablemente al final condenados".