Montero dice que "no ha sido un problema de voluntad" el pago de los ingresos derivados del IVA de 2017 y culpa al PP

ROTA (CÁDIZ), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación a la sentencia del Supremo sobre el contencioso de Castilla y León respecto a la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio del 2017, ha afirmado que "no ha sido un problema de voluntad" y ha culpado al PP de cometer hasta "dos atropellos" en esta situación. No obstante, ha dicho que el Gobierno "estudiará a fondo esta cuestión" y "el conjunto de las jurisprudencias".

A preguntas de los periodistas, Montero ha señalado que "esta situación deviene de una actuación de Montoro --por el exministro del PP Cristóbal Montoro-- del año 2017". Así, ha recordado que entonces, cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía denunció "lo que estaba perpetrando con alevosía y nocturnidad, porque jamás informó a las comunidades autónomas de ese cambio en el sistema de información del IVA que beneficiaba la puesta en marcha de un sistema de información que parecía oportuno pero no a costa de los recursos de las comunidades autónomas, que es como siempre se condujo el PP".

En este sentido, ha asegurado que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 "tomó nota del asunto" y en el año 2019 llevó al Congreso en la Ley de Presupuesto "la solución para el pago de cantidades". Montero ha recordado que "la respuesta que obtuvo fue un no por parte del PP a los Presupuestos donde se arreglaba el problema del IVA, pero no contento con eso mientras que votaban no exigían solución un problema que ellos mismos habían provocado".

"Nuestro expediente es absolutamente transparente, fue un atropello para las comunidades autónomas el cambio normativo que hizo Montoro y hubo un segundo atropello del PP impidiendo que se aprobaran unos presupuestos que arreglaban este problema", ha incidido.

Montero ha señalado que "ante el pronunciamiento de los tribunales el Gobierno estudiará a fondo esta cuestión, son recursos para el año 2019 que como no se dieron se tradujeron en déficit". "Cualquier solución habrá que estudiar el conjunto de las jurisprudencia que hay y será una solución para el conjunto de los territorios", ha dicho.

La ministra de Hacienda tras recordar que en 2020 el Gobierno hizo una transferencia a las comunidades por 16.000 millones de euros y este año hace una transferencia por 13.000 millones de euros, añadido a los recursos que ya le corresponden, ha asegurado que "no hubiera tenido ningún inconveniente en haber incorporado esa partida como parte de esos recursos".

Por ello, ha aseverado que "no ha sido un problema de voluntad, ha sido una cuestión de que las soluciones han contado con el no del PP y se intentará arreglar estudiando donde está el alcance de la sentencia".