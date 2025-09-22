Moreno pide al Gobierno que "no deje a Andalucía sin la red eléctrica que tanto necesita" para ser potencia en industria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviniendo en la inauguración del nuevo Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) en Puerto Real (Cádiz) - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS

PUERTO REAL (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno de España que "no nos deje sin la red eléctrica que tanto necesita Andalucía" para que proyectos relacionados con la industria "sean realidad" y este territorio sea "potencia" en este sector.

"Que ninguna otra tierra de España tenga posibilidades y potencialidades que nosotros no tenemos", ha solicitado el presidente andaluz en su intervención en la inauguración del nuevo Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) en Puerto Real.

De este nuevo espacio industrial en la provincia de Cádiz, el presidente de la Junta ha hecho "una llamada de atención" al Gobierno central para que "no nos deje sin la red eléctrica que tanto necesita Andalucía para que todos estos proyectos sean realidad, para que podamos seguir creando empleo y para que no tengamos un cuello de botella".

Como ha apuntado en su discurso, Andalucía es "la primera potencia fotovoltaica" y quiere ser "la primera potencia en renovables de España y de Europa", algo que "podemos serlo", aunque advirtiendo que para ello, para convertirse en una "zona industrial", se necesitan "esas grandes conducciones, esas grandes tuberías eléctricas que nos permitan evacuar la electricidad que afortunadamente ya sí se produce en Andalucía gracias al sol, gracias al viento y gracias a otras condiciones".

Juanma Moreno ha defendido también que Andalucía "tiene que ser industrial", entendiendo que eso "es compatible con el desarrollo del sector turístico, con el desarrollo del sector agrario y ganadero y es compatible con el desarrollo del sector energético tan empujante en Andalucía".

"Que no se nos pierda una sola oportunidad", ha demandado el presidente de la Junta.