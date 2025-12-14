Moreno preside este lunes en Jerez un encuentro informativo de Europa Press Andalucía sobre autónomos y emprendedores

Cartel anunciador del desayuno informativo de Europa Press titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro' que se celebra el 15 de diciembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que clausura el presidente de la Junta, Juanma Moreno - EUROPA PRESS

Europa Press Andalucía organiza este lunes 15 de diciembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve una nueva edición de sus encuentros informativos titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro' que será clausurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El foro empezará a las 10.00 horas en los Museos de la Atalaya de Jerez con un mensaje de bienvenida del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la presentación del acto a cargo de la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo.

A continuación tendrá lugar un coloquio con la participación del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor; la directora y fundadora de la Escuela Fredes Insa de formación artística y valores humanos, Fredes Insa; y la directora de Pasarela Flamenca de Jerez, ABM Eventos y Comunicaciones, Ana Belén Morillo.

El encuentro informativo será clausurado con una intervención a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El evento podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/A9NlYSkDUnA', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE 110 EDICIONES

Los desayunos informativos de Europa Press Andalucía superan las 110 ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de tres campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018 y 2022. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.