Moreno valora la respuesta en Grazalema: "Ante una catástrofe así debemos ir todos a una. No tengo reproches al Estado"

La localidad gaditana de Grazalema, gravemente afectada por el temporal pasado, avanza hacia la normalidad . A 23 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este jueves la respuesta y la cooperación institucional ante "catástrofes" como la ocurrida en Grazalema (Cádiz), donde todo el pueblo tuvo que ser evacuado por riesgo de corrimiento de tierras a consecuencia de las abundantes lluvias que cayeron, manifestando que en esos casos "debemos ir todos a una" porque "son momentos clave, de decisiones muy difíciles", donde "todos tenemos que sumar recursos", y añadiendo que no tiene "ningún reproche al Estado" sobre la actuación desarrollada en este municipio de la sierra de Cádiz.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente andaluz ha considerado que durante la emergencia "lo primero es lo primero" como es "salvar el mayor número de vidas posible", entendiendo que "siempre hay tiempo" para dirimir y examinar "si ha habido errores" y "avanzar sobre los aciertos y corregir los posibles errores".

"Pero en ese momento, lo que está claro es que tenemos que ir todas a una, tenemos que coordinarnos, tenemos que cooperar, y eso creo que es lo que funciona en las sociedades modernas", ha manifestado Moreno, incidiendo en que eso es lo que "demandan los vecinos".

Sobre la relación con el Gobierno de España durante esta catástrofe, que afectó gravemente a Grazalema, ha aseverado que ha habido "una fluidez constante" y que "no tuvimos ningún problema" a la hora de solicitar recursos para afrontar esa situación. "El Estado puso sus recursos, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado y la Unidad Militar de Emergencia, que siempre hace un trabajo muy eficiente. Todos esos recursos fueron coordinados y no hubo ningún tipo de problema", ha continuado el presidente andaluz.

Respecto al desalojo completo del pueblo de Grazalema, Moreno ha contado que la decisión se tomó "con serenidad y de acuerdo con los informes técnicos", que recomendaban que se actuase con "prudencia" porque había riesgo de corrimiento de tierras. "Más vale prevenir que curar", ha apostillado.

Como ha reconocido, la decisión fue "drástica" porque "hasta ahora un municipio de 1.700 habitantes nunca había sido evacuado al completo", aunque considerando que fue "la mejor decisión de las posibles", recordando que cuando llegó a Grazalema el pasado 5 de febrero se encontró un municipio que era "en sí mismo un río" de "aguas claras" que emanaba "no solamente de las rocas sino de las casas, de todos los rincones". "Las calles eran ríos y la verdad que sorprendía, no he visto nunca un fenómeno de esa naturaleza", ha señalado.

Preguntado sobre el estado de las carreteras autonómicas, Moreno ha asegurado que el arreglo de las afectadas es "una prioridad" para la Junta y que se van a ejecutar 40 contratos de emergencia con una inversión de unos 260 millones de euros, a los que se sumarán otros 250 millones para estas obras de emergencia en carreteras, de tal forma que "antes del 7 de marzo", según ha estimado, estarán "todas en marcha".

"Al final de la semana que viene iniciamos las obras en la mayoría de esas carreteras que están gravemente afectadas", ha informado, trasladando que actualmente hay 28 carreteras cortadas, en las que ya se está trabajando.

De esta manera, ha comentado que desde la Junta se ha tenido que "reprogramar" el presupuesto porque se contaba con uno inicial de 560 millones de euros, pero "nos tememos que va a ser más elevado a la cuantía que vamos a tener que invertir en esa red viaria que ha quedado bastante deteriorada".

Además, el presidente también se ha referido a las ayudas que se ponen en marcha desde el Gobierno andaluz, como las dirigidas a autónomos y pymes, que "han quedado muy tocados" durante esta emergencia y que ha esperado que puedan estar ya disponibles para el 25 de marzo. En este caso serán ayudas directas de 200 euros al mes durante diez meses, elevando la cuantía a un total de 2.000 euros, según ha apuntado.

Para la agricultura, "el sector más dañado de todos", Moreno ha trasladado que se destinan 700 millones para 33.000 explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, que a partir del "17 de abril van a estar en marcha".