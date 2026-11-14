Moscoso (PSOE Cádiz) manifiesta la situación de las carreteras de la Sierra que dificulta la vida cotidiana de vecinos

Situación de una carretera de la Sierra de Cádiz. - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Cádiz, Alfonso Moscoso, ha mostrado su preocupación e indignación por la situación que atraviesan las carreteras de la Sierra de Cádiz, donde "algunas vías acumulan cerca de nueves meses en obras".

Una situación que, tal como ha plasmado el PSOE provincial de Cádiz en una nota y como han manifestado miles de vecinos, usuarios, visitantes y turistas, "está generando importantes dificultades de movilidad y graves consecuencias en la vida cotidiana de los vecinos de la comarca".

En este sentido, Moscoso ha señalado directamente al Partido Popular --que gobierna tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Cádiz-- por no haber dado una solución "satisfactoria" a los problemas que afectan a las comunicaciones de numerosos municipios serranos. "El Partido Popular gobierna la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, pero nuestras carreteras siguen acumulando problemas", ha expuesto.

En esta línea, Moscoso ha planteado: ¿cómo aspira el PP a gobernar España si no es capaz de resolver las dificultades de movilidad que sufren diariamente los vecinos de la Sierra de Cádiz?". Así, ha subrayado las consecuencias que esta situación tiene para miles de trabajadores que necesitan desplazarse diariamente entre los municipios de la Sierra y hacia otras localidades de la provincia.

Al hilo, ha explicado que "estamos hablando de trabajadores que tienen que madrugar más, realizar recorridos alternativos, soportar retrasos y afrontar desplazamientos cada vez más complicados". Además, "detrás de cada carretera afectada hay familias, autónomos, empresas y vecinos que necesitan soluciones", ha manifestado.

Asimismo, el socialista ha advertido también del perjuicio que las dificultades de acceso ocasionan al turismo rural, uno de los principales motores económicos de la Sierra de Cádiz. "Nuestros pueblos viven en buena medida de la marroquinería en Ubrique, del turismo rural, de la hostelería, del comercio y de los pequeños negocios".

Por tanto, "no podemos permitir que las dificultades de comunicación se conviertan en un obstáculo añadido para quienes quieren visitar nuestra comarca y para quienes trabajan cada día por mantener vivos nuestros pueblos", ha afirmado.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa al PSOE es la posible incidencia del estado de las carreteras y de las obras prolongadas en los desplazamientos de pacientes hacia los hospitales y centros sanitarios de referencia. "Cuando hablamos de carreteras, también hablamos de salud y de seguridad".

Así, "un traslado sanitario no puede verse innecesariamente dificultado por problemas de comunicación". De este modo, "la Junta de Andalucía tiene que garantizar que los vecinos de la Sierra puedan acceder a la atención sanitaria en condiciones de seguridad y con la mayor rapidez posible", ha subrayado Moscoso.

Igualmente, "las carreteras de la Sierra de Cádiz están en la UVI y el PP tiene la responsabilidad de sacarlas de ese estado", ha indicado Moscoso, que ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla un plan urgente para agilizar las obras pendientes, mejorar la conservación de las vías y garantizar alternativas de circulación seguras mientras duren las actuaciones.

En este contexto, "esta es una muestra de las políticas que el PSOE cuestiona del Partido Popular: las necesidades de los pequeños municipios no pueden quedar relegadas y olvidadas". Así, "los vecinos de la Sierra merecen los mismos servicios, infraestructuras y oportunidades que quienes viven en las grandes ciudades", ha defendido.

Por último, Moscoso ha señalado que "nuestros pueblos no pueden seguir sufriendo las consecuencias de unas comunicaciones deficientes.La Sierra necesita soluciones, inversiones y compromisos que se cumplan. La seguridad de nuestros vecinos y el futuro de nuestra comarca deben ser una prioridad", ha concluido.