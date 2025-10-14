Movilización en Jerez por los fallos en el cribado de cáncer de mama: "Ni una teta menos, vivas nos queremos"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de personas se han movilizado este martes por la tarde a las puertas del centro sanitario del Arroyo en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la gestión del cribado de cáncer de mama, al grito de "ni una teta menos, vivas nos queremos".

A las 19,00 horas estaba convocada esta movilización, una cita a la que ha respondido la ciudadanía, que han acudido para mostrar su rechazo por la gestiones de estas pruebas cuya falta de comunicación a las mujeres afectadas trae como consecuencias el "desarrollar un cáncer, metástasis e incluso que se pierdan vidas".

Así lo ha dejado patente Marea Violeta de Jerez, organizadora de esta convocatoria que ha contado con el respaldo de más de 150 personas y que se ha hecho para mostrar su "empatía, sororidad, solidaridad y apoyo" a las más de 2.000 mujeres a las que no se les ha comunicado el resultado del cribado de cáncer de mama.

"Sanidad publica", "menos corridas y más mamografías", "no es un error, es abandono" o "Bonilla, escucha, mujeres en la lucha", son algunas de las proclamas que se han gritado esta tarde a las puertas del centro de salud del Arroyo. Las personas participantes, muchas de ellas mujeres, han cargado contra el presidente andaluz, a quien le han pedido a gritos su dimisión. "Bonilla, dimite, el pueblo no te admite", han coreado.

"Estamos conmocionadas ante la magnitud de la negligencia ocurrida en el Sistema Andaluz de Salud, que ha creado una crisis sanitaria, política y emocional sin precedentes en la comunidad", ha relatado una portavoz de la Marea Violeta en la lectura del manifiesto, en el que se ha alertado de "las mentiras contradicciones y falta de transparencia y empatía en las declaraciones de la consejera de Sanidad ya cesada".

También han citado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien han dicho "confiábamos, en pasado", ya que "no se trataba de un error clínico en la detección sino de un fallo de comunicación, un eslabón roto en una cadena donde cada mensaje puede marcar la diferencia entre tranquilidad y la angustia".

En este mismo manifiesto la plataforma feminista ha denunciado tener "muchas preguntas" sobre las que "necesitamos respuestas del Gobierno Andaluz de Juanma Moreno". "Queremos saber dónde ha estado el fallo, qué medidas tomar para que no se repita más esta situación, a cuántas mujeres afecta, cuándo se le van a realizar las pruebas necesarias diagnósticas", son algunas de esas preguntas a las que el movimiento ha exigido respuestas.

"Nuestro derecho a la salud ha sido ninguneado y no consentimos declaraciones paternalistas del presidente andaluz que son las que sí nos crean ansiedad", ha denunciado Marea Violeta.