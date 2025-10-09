Muere en Cádiz un motorista de 57 años tras una colisión con un coche cuyo conductor se ha dado a la fuga

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años que viajaba en una moto con su nieta de 16 ha fallecido en la mañana de este jueves en Cádiz capital tras una colisión con un coche, cuyo conductor, junto a un acompañante, se ha dado de la fuga del lugar de los hechos. Posteriormente, ha sido localizado por la Policía en su domicilio.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el accidente ha ocurrido en la confluencia entre la calle García de Sola y la calle Gas entre un turismo y una moto, resultando fallecido el conductor de la moto, que iba acompañado de su nieta, que ha resultado ilesa.

Por su parte, en el coche iban dos hombres, de unos 50 años, que se han dado a la fuga tras la colisión, aunque posteriormente el conductor ha sido localizado en su domicilio. En el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local, así como el equipo de Atestados, que se encuentran a la espera del levantamiento del cadáver.