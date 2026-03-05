Muere al empotrar su vehículo contra la fachada de un restaurante en Tarifa (Cádiz)

Un bombero trabajando en el accidente donde ha fallecido una persona en Tarifa - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Una persona, de la que aún no ha trascendido la identidad, ha muerto este jueves 5 de marzo tras salirse de la carretera con el vehículo en el que viajaba y empotrarse contra la fachada de un restaurante en la carretera N-340, en la localidad gaditana de Tarifa.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el accidente ha tenido lugar sobre las 13,40 horas, cuando se ha recibido el aviso de que un coche había chocado contra otro que estaba aparcado y había impactado contra un restaurante a la altura del kilómetro 75 de la carretera N-340.

Al lugar han acudido para asistir a la víctima efectivos de Bomberos, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con la movilización de un helicóptero.

Según fuentes del instituto armado, el forense de guardia en el lugar del siniestro ya ha autorizado el levantamiento del cadáver.

Desde el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz se ha detallado sobre el accidente que el vehículo ha impactado frontalmente contra el lateral del otro, quedando el conductor y único ocupante del coche atrapado en el interior en estado fallecido.

Los efectivos de Bomberos han realizado maniobras para poder separar los dos turismos accidentados y sacar el cuerpo sin vida del fallecido para poder ser puesto a disposición de los servicios funerarios.

En el lugar han actuado cinco efectivos de Bomberos con cuatro vehículos, una autobomba urbana ligera (P-45), un vehículo de rescate ligero (S-38), un vehículo pesado grúa (G-12) y un vehículo de mando (M-56). Además, han estado los servicios sanitarios y la Guardia Civil.