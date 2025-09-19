Muere un joven de 20 años en Jerez (Cádiz) por un disparo accidental en la cabeza

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Un joven de unos 20 años de edad ha fallecido debido a un disparo en la cabeza que habría recibido de forma accidental, unos hechos ocurridos en la tarde de este pasado jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz) que la Policía Nacional está investigando.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que todo apunta a que la muerte de la víctima se ha debido a un uso indebido del arma que manipulaba en el momento en que se disparó.

Al parecer el joven estaba manejando una escopeta en compañía de unos amigos cuando trató de pegar un tiro al aire sin conseguirlo, ya que el arma se encasquilló y habría sido al comprobar la misma cuando ésta se disparó sola, acertándole en la cabeza.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, ocurridos en la barriada de San Telmo, en la zona sur de Jerez, la Policía desplegó un dispositivo para recabar pruebas y testimonios que pudieran arrojar luz sobre las circunstancias de este deceso.

Todo apunta a una muerte accidental por un uso indebido del arma, la cual se desconoce su origen, y se sigue recabando datos con la investigación, que permanece abierta.