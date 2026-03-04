El Museo del Títere de Cádiz permanecerá cerrado desde el jueves por las obras de mejora y remodelación

Museo del Títere de Cádiz, donde se están ejecutando obras de mejoras - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Títere de Cádiz va a permanecer cerrado al público a partir de este jueves 5 de marzo como consecuencia de las obras de mejora y remodelación que se van a ejecutar en estas instalaciones, "muy deterioradas" por la falta de mantenimiento de los últimos años.

Los trabajos constan de tres fases e incluyen también los arreglos y reparaciones tras los efectos del temporal, que provocaron algunas filtraciones, actuándose sobre los 1.500 metros de superficie expositiva del museo y sus 18 bóvedas, que están distribuidas entre la planta baja y primera planta, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

En estos momentos están ejecutándose las obras de la primera fase, que se realiza en colaboración con la delegación municipal de Mantenimiento Urbano, e implica la mejora de las diversas salas del Museo del Títere.

Las actuaciones son sobre las monteras, trabajos de albañilería en las instalaciones, resanado de paredes, intervención en suelos, eliminación y tratamiento de zonas con humedades así como el pintado de todas las salas del Museo. Además, se incorporarán al Museo nuevas zonas de iluminación que permitirán crear una atmósfera especial que refuerce la narrativa museológica.

También se incorporarán sistemas para la eliminación de luz solar directa que permitirán aplicar una película de control lumínico que ayude a conservar los bienes culturales de la colección.

En la segunda fase se prevé la conservación-restauración de los bienes culturales que se exponen, y paralelamente se van a realizar intervenciones de conservación en el conjunto de la colección que fue adquirida por el Ayuntamiento en el año 2008 a Ismael Peña, integrada por 500 piezas de títeres de diversas nacionalidades.

Por último, la tercera fase consistirá en la dotación de contenido a la planta baja del Museo, sin uso desde hace años.

La delegación Municipal de Cultura va a colaborar con la Asociación de la Tía Norica, que prestará al Ayuntamiento de Cádiz todos sus fondos para que puedan ser expuestos, visitados y conocidos por toda la ciudadanía. Ello posibilitará que toda la planta baja acoja esta colección de títeres de gran valor económico, cultural y que forma parte del patrimonio de la ciudad de Cádiz.