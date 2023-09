Naturistas recuerdan que la actual ordenanza de Cádiz permite el nudismo en todo su litoral

CÁDIZ, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Naturismo ha recordado que la actual ordenanza municipal para las playas de Cádiz, que entró en vigor el 1 de agosto de 2023 y fue promovida por el anterior Gobierno local de Adelante Cádiz, permite la práctica del nudismo "en todo su litoral" ya que no hay una prohibición expresa en la normativa.

De esta manera han reaccionado al debate del pleno de este pasado jueves sobre el balizamieto del tramo entre el Ventorillo de El Chato y las Instalaciones Militares de Torregorda, en la playa de Cortadura, de tradición naturista, y donde el concejal de Playas, José Carlos Teruel (PP), matizaba que esta práctica "sólo estará permitida" en dicho tramo, quedando implícita una exclusión en el resto del litoral gaditano.

El presidente de la Federación Española de Naturismo, Ismael Rodrigo Rodríguez, ha comentado a Europa Press que "no entienden" cuál es el problema sobre este asunto y "por qué genera polémica" cuando las personas que practican el naturismo "no suelen hacerlo en playas consideradas familiares aunque no haya una prohibición expresa".

"No sé qué problema ven con el nudismo. Ni siquiera ellos (PP) votaron en contra cuando se aprobó la actual ordenanza. El naturismo estaba permitido en Cádiz hasta la ordenanza de Teófila --en referencia a la exalcaldesa del PP Teófila Martínez-- en 2009 y así vuelve a ser desde el 2 de agosto, como en el resto de España", ha apostillado.

De esta forma ha explicado que el nudismo suele hacerse en playas de tradición naturista, como es el caso del tramo de Cortadura que se va a balizar, y que la nueva ordenanza de agosto lo que actualizó es eliminar las prohibiciones a este respecto "acorde a nuestra legislación nacional".

Además, ha señalado que, si el Ayuntamiento pretende añadir una modificación a la ordenanza, ésta requiere de un procedimiento largo y no vale únicamente con "votarlo en un pleno".

En el pleno municipal de este jueves, el concejal de Playas, José Carlos Teruel, explicó que esta modificación se producía como recomendación de un informe jurídico realizado por el jefe de Urbanismo, avalado por el secretario del pleno, señalando que "no está prohibido el naturismo" sino que "sólo se puede hacer en el espacio acotado".

Esta circunstancia generó las dudas del portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, quien consideraba que esa propuesta "excluye al resto del litoral", algo que no se podía hacer, en su opinión, porque la ordenanza determina en su primer punto respecto a las playas naturistas que "todas las playas del término municipal son susceptibles de ser frecuentadas por cualquier persona que desee hacer uso de las mismas, sin que prevalezca como criterio excluyente ninguna consideración respecto a la indumentaria".