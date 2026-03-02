Navantia acoge la clausura del Máster de Ingeniería Naval de Defensa de la Universidad de Cádiz

Clausura del Máster de Ingeniería Naval de Defensa de la UCA en San Fernando. - NAVANTIA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El centro de excelencia Navantia COEX Naval Systems, en San Fernando (Cádiz), ha sido este lunes el escenario de la clausura del I Máster de Formación Permanente en Ingeniería Naval de Defensa para Buques de Superficie impartido por la Universidad de Cádiz (UCA) en colaboración con Navantia.

Según informa en una nota Navantia, el acto ha reunido a los primeros alumnos de este máster junto a las máximas autoridades académicas, militares y empresariales, reafirmando el éxito de la colaboración estratégica entre la industria y la universidad.

La ceremonia ha contado con la participación del rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales de Andalucía, José Francisco Allona Almagro, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que ha participado en la entrega de obsequios a los alumnos.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha clausurado esta primera edición del máster, en la que se han graduado once alumnos. Asimismo, asistieron los directores de Navantia en la Bahía de Cádiz, Alberto Cervantes (Corbetas y BAM), Antonio Domínguez Abecia (Reparaciones Bahía de Cádiz) y Sofía Honrubia (Sistemas).

Por su parte, la Armada estuvo representada por el almirante José Enrique Delgado Roig (ALFLOT), el vicealmirante Fernando Poole Quintana (Alto Jefe de la Base Naval de La Carraca), y el director del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), CN Francisco Díaz.

En su intervención, Ricardo Domínguez, ha destacado que este máster, producto de la colaboración entre la Universidad de Cádiz (UCA) y Navantia a través de la cátedra 'José Patiño', "asegura que el talento formado en las aulas tenga un impacto directo en la capacidad operativa de la Armada y en la prosperidad de la región".

El presidente de Navantia ha subrayado que los graduados se integran en un ecosistema industrial en pleno auge, con hitos críticos para la Bahía de Cádiz como la construcción de los nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), el avance en los Buques Hidrográficos Costeros (BHC) y la consolidación internacional del programa de corbetas Avante 2200.

Navantia ha recordado que la industria naval en la Bahía de Cádiz cuenta con una larga tradición y experiencia en la construcción de buques de alta complejidad tecnológica. Este máster forma profesionales altamente capacitados en tecnología de defensa para buques de superficie, aportando una visión de conjunto y actualizada sobre la construcción, tecnologías utilizadas, y proporcionando los contenidos más actualizados y relevantes en la materia.