Navantia anuncia una oferta de 45 nuevas plazas para el astillero de Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Navantia, a través de su portal de empleo, ha anunciado la publicación de 45 nuevas plazas para el astillero de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, todas ellas para el área de producción.

Como ha explicado Navantia en una nota, hay 12 vacantes para técnicos superiores en el área de producción, siendo ocho de ellas para ingenieros junior --menos de cuatro años de experiencia--, y el resto para candidatos con mayor experiencia, conocido como senior, en las distintas áreas de producción.

Las 33 plazas restantes están dirigidas a operarios y también para el área de producción. De ellas, 11 serán para operarios junior y otras 22 para operarios senior en los talleres de producción.

Navantia ha indicado que todos los interesados en optar a una de estas 45 vacantes pueden inscribirse a través del portal de empleo de Navantia --empleo.navantia.es--, donde permanecerán activas hasta el próximo 30 de septiembre.

Cabe recordar que este astillero gaditano acogerá próximamente la construcción de dos nuevos buques de acción marítima (BAM) para la Armada. El contrato cuenta con un presupuesto de 716 millones de euros y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo. Esto se traducirá en un impacto medio de unos 2.000 empleos anuales (directos, indirectos e inducidos por la actividad económica).

Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.