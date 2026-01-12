Nieto (IU) critica que Moreno "mira para otro lado" cuando puede quitar" a Landaluce de la alcaldía de Algeciras (Cádiz)

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, atiende a medios antes de la celebración de la Diputación Permanente en el Parlamento andaluz. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). La Diputación Permanente del Parlamento votará est - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha incidido este lunes en señalar que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "puede quitar" a José Ignacio Landaluce de la Alcaldía de Algeciras (Cádiz) valiéndose para ello de los 15 concejales que componen el grupo municipal del PP en dicho ayuntamiento, y ha criticado que, en vez de eso, el presidente 'popular' es "especialista" en "mirar para otro lado".

Así lo ha señalado la portavoz de Por Andalucía y también miembro de la dirección andaluza de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios en el Parlamento antes de una reunión de la Diputación Permanente, y después de que durante este pasado fin de semana se confirmara que Landaluce ha formalizado su baja como miembro del Grupo Municipal Popular tras comunicarla de forma voluntaria el pasado 2 de enero.

Inma Nieto ha remarcado que "el alcalde de Algeciras ha sido denunciado por posibles abusos sexuales y por malversación de fondos", así como que, aunque "dejó sus cargos orgánicos en el Partido Popular, a día de hoy sigue al frente de la Alcaldía" algecireña.

La representante de IU ha criticado que Juanma Moreno "dice que no puede hacer nada" para cambiar esta situación, cuando "puede hacer mucho, tanto como quitarlo de alcalde", porque, según ha abundado Inma Nieto, "el resto de su grupo municipal en Algeciras tiene 15 concejales", por lo que el PP cuenta con "mayoría absoluta" en dicho consistorio "sin contar con el señor Landaluce".

Inma Nieto ha argumentado que si Moreno "verdaderamente se tomara en serio estas denuncias y estas situaciones que se van a investigar en el Tribunal Supremo", José Ignacio Landaluce "no seguiría representando al pueblo de Algeciras", y el presidente del PP-A "ya habrían removido a una persona de su grupo municipal para que le diera el relevo en la alcaldía".

La parlamentario de IU ha lamentado que "hay mucha palabra, mucho discurso y mucha proclama, pero cuando lo que toca es hacer cosas que efectivamente demuestren a la ciudadanía, y especialmente a las mujeres, que hay un respeto por ellas y una línea roja infranqueable cuando un hombre parece que la ha saltado, el PP mira para otro lado y se hace el nuevo", y ha criticado que, "en eso", Juanma Moreno "es un auténtico especialista".