Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a tres personas como sospechosas de estafar más de 3.000 euros mediante métodos de pago online a una mujer septuagenaria de Chiclana de la Frontera. Uno de los investigados, su propio nieto menor de edad, se apropió de los datos de la tarjeta bancaria de su abuela y lo compartió con dos amigos más, también investigados.

La perjudicada había sufrido cargos en su cuenta bancaria por valor de más de 3.291 euros, asociado a compras online en una conocida red social, como ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio cuando los agentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera tuvieron conocimiento, a través de una denuncia, de que se estaría cometiendo un delito de estafa mediante métodos de pago online.

La perjudicada había detectado una serie de cargos en su cuenta bancaria que habían sido efectuados mediante compras online en una conocida red social, y que habían sido realizados por medio de la tarjeta de débito asociada a su cuenta.

Las primeras investigaciones realizadas determinaron que el mismo método de pago de esas compras online estaba asociado a tres perfiles diferentes, desde los cuáles se estaban efectuando las compras, y cuyo titular correspondía a la denunciante, una mujer de 75 años que aseguraba no haber hecho nunca compras por internet.

Continuando con las primeras pesquisas, los investigadores lograron determinar la identificación completa de los tres varones que se ocultaban tras esos perfiles, y que correspondían a dos personas ubicadas en Chiclana de la Frontera y otra en la localidad de El Puerto de Santa María.

Se da la circunstancia que, una vez identificados y con los datos recabados, los agentes logran determinar que uno de ellos resultó ser el propio nieto de la denunciante, menor de edad, el cual había obtenido los datos de la tarjeta bancaria de su abuela sin el conocimiento ni la autorización de esta.

Además, no solo se había apropiado de estos datos para beneficiarse él, sino que, se los había facilitado a dos conocidos suyos, los cuáles estuvieron realizando compras en esa misma red social.

El pasado mes de octubre los guardias civiles procedieron a la investigación de tres personas por un presunto delito de estafa.

La Guardia Civil ha recomendado, para evitar estafas en las compras por internet, no compartir el DNI de manera indiscriminada, ya que pueden usarlo para abrir cuentas bancarias a tu nombre, pedir créditos, efectuar altas de telefonía, etcétera, sin que se tenga conocimiento.

Si ya se ha sido víctima de una estafa online, ha recordado guardar todas las pruebas y capturas posibles, bloquear los movimientos fraudulentos con tu entidad bancaria y presentar denuncia.