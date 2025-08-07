Normalidad en el sector turístico de Tarifa (Cádiz) que mantiene sus reservas a pesar del incendio del martes

Vegetación quemada en el incendio en Tarifa, A 6 de agosto de 2025 en Tarifa, Cádiz - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico en Tarifa (Cádiz) recupera poco a poco la normalidad después de que los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) dieran por estabilizado el miércoles el incendio en el paraje La Peña y se permitiera el retorno de los 1.500 desalojados de hoteles, campings y viviendas de la zona, y afronta el fin de semana con la afluencia propia del mes de agosto y manteniendo sus reservas.

En hoteles como La Torre o Punta Sur, que tuvieron que ser desalojados de manera preventiva el martes, no han tenido cancelaciones de cara al fin de semana, según han confirmado a Europa Press, aunque sí que han reconocido que han sido días "complicados" en el trato al cliente, ya que algunos no entendían la situación a pesar de ser un suceso del que no tenían responsabilidad.

Lo que sí han resaltado estos establecimientos hoteleros es que en estos dos días han estado recibiendo llamadas de clientes que tenían sus reservas hechas y querían conocer la situación y saber si podían viajar para hospedarse sin inconvenientes, unas dudas que han considerando normales y que han solventado.

Así, de cara al fin de semana, en los hoteles de la localidad esperan ya la llegada de turistas, y con ello dejar atrás los momentos de incertidumbre que han vivido y que de haber ido a mayores "podrían haber estropeado la temporada de verano", han manifestado.

Desde el camping Torre de la Peña también han señalado que están funcionando con normalidad tras horas de incertidumbre. A pesar de que este lugar fue el foco del incendio, no ha registrado daños que impidan la acogida de campistas.

Con todo ello, el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, ha corroborado a Europa Press que no ha recibido en su entidad notificaciones de cancelaciones en los hoteles de Tarifa, un municipio donde como ha dicho "estaba todo lleno" cuando se produjo el incendio.

Sí ha explicado que entre los empresarios de la zona afectada ha habido "mucha frustración" al haberse producido un incendio de esta envergadura "en plena temporada, con todo lleno y con la clientela disfrutando".

El presidente de Horeca Cádiz ha lamentado también el daño medioambiental que el incendio pueda haber ocasionado, aunque valorando el que no haya afectado en buena medida al Parque Natural del Estrecho, ya que entonces "hubiera sido terrorífico".

Según datos de la patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz, ofrecidos a primeros de mes, en esta primera quincena de agosto se estima una ocupación de casi el 90% en Tarifa, una cifra que aumenta sensiblemente el fin de semana, llegando a ese "lleno técnico".