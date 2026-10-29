El nuevo alcalde de Algeciras (Cádiz) distribuye las delegaciones municipales entre los concejales de su gobierno

El nuevo alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, durante el pleno de moción de censura. A 28 de octubre de 2026, en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El recién nombrado alcalde de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz Madrid, ha dado a conocer el reparto de las nuevas responsabilidades de gestión en el equipo de gobierno que preside desde el miércoles, tras la moción de censura a José Ignacio Landaluce, un decreto que ha entrado en vigor en la mañana de este jueves.

En una nota, el Consistorio ha indicado que Muñoz asume las delegaciones de Policía Local y Personal, mientras que Pilar Pintor será primera teniente de alcalde y mantiene las competencias de Cultura y Patrimonio Histórico, y Juana Cid, cuarta teniente de alcalde, seguirá al frente de la Delegación de Feria y Fiestas.

Por su parte, Susana Pérez Custodio, segunda teniente de alcalde, sumará Coordinación a Medios de Comunicación y Turismo y Promoción de la Ciudad, mientras que Paula Conesa, tercera teniente de alcalde, estará al frente de Igualdad y Bienestar Social, Contratación y Personas Mayores.

Javier Vázquez Hueso, quinto teniente de alcalde, ostenta a partir de este jueves las delegaciones de Urbanismo y Vías y Obras, que se unen a las de Medio Ambiente, Educación y Universidad. María Solanes, séptima teniente de alcalde, dirigirá las delegaciones de Economía y Hacienda, Patrimonio Municipal, Informática, Fondos Europeos e Innovación.

Jorge Juliá, sexto teniente de alcalde, es ya el delegado de Tráfico y Movilidad, Participación Ciudadana y Deportes, y por su parte Ángel Martínez, octavo teniente de alcalde, ostenta las delegaciones de Vivienda, Alumbrado, Parques y Jardines, Cementerios y Playas.

Francisco Javier Arango se hace cargo de Protección Civil, Servicio contra Incendios, Estadística, Juventud, Pesca y Desarrollo Sostenible, mientras que Sabina Quiles dirige los departamentos de Atención Ciudadana, Comercio, Mercados y Salud y Consumo.

Finalmente, Álvaro Márquez, noveno teniente de alcalde, añade la delegación de Limpieza a sus competencias de Fomento Económico y Empleo, Formación, Industria y Emalgesa.

Estos concejales del PP que ahora asumen delegaciones municipales formaban parte del anterior gobierno local de Landaluce, del que renunciaron a mediados de octubre tras conocerse las denuncias al anterior alcalde por presuntas agresiones sexuales. Eso motivó la salida de 12 de los 15 concejales del PP y la posterior moción de censura contra su persona, y que salió este miércoles adelante con el apoyo de tres ediles de Vox y las siete abstenciones del PSOE.