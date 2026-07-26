Obras "a buen ritmo" en la antigua Jefatura de la Policía de Jerez para convertir El Almendral en sede administrativa

Antigua Jefatura de la Policía Local de El Almendral - AYTO.DE JEREZ

JEREZ (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Las obras del proyecto de rehabilitación y adecuación funcional de la antigua Jefatura de la Policía Local de Jerez en El Almendral, que permitirán recuperar este edificio municipal para albergar distintos servicios públicos y espacios destinados al tejido asociativo, ya han comenzado y se están desarrollando a buen ritmo, según destaca el Consistorio..

Hasta este momento, se está trabajando en la localización de las acometidas e instalaciones existentes del edificio, en la limpieza del inmueble y retirada del mobiliario que quedaba en el interior y en el replanteo y organización de los trabajos, coordinando las distintas subcontratas, con el fin de optimizar y agilizar la ejecución de la obra, una vez comiencen los trabajos principales, se detalla en una nota de prensa.

Igualmente, se está realizando la tramitación de los pedidos de los principales materiales y suministros, entre ellos, carpinterías, ascensor, aparatos sanitarios y otros elementos de la obra. Asimismo, está previsto que este lunes den comienzo los trabajos de demolición de tabiquerías y la retirada de la antena existente.

Una vez realizadas las obras previstas, la antigua sede de la Jefatura de la Policía Local albergará, según explicó la alcaldesa María José García-Pelayo a representantes vecinales y de otros colectivos sociales y económicos del entorno, las sedes de las delegaciones municipales que actualmente se ubican en 'La Moncloíta', es decir, Educación, Medio Rural y Empleo, además de servicios vinculados a la seguridad, como Protección Civil.

En cuanto a la asignación de locales en este edificio una vez remozado al tejido asociativo, se realizará mediante la Ordenanza de Cesión de Locales del Ayuntamiento, priorizando a aquéllas situadas en el área de influencia de El Almendral. La ejecución de este proyecto se adjudicó a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos --con la que se firmó el contrato a finales del pasado mes de abril-- por un importe de 986.037 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de diez meses.

El proyecto contempla una intervención completa sobre el edificio para mejorar su estado de conservación y condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y funcionalidad, adaptándolo a las necesidades actuales de los servicios que albergará. Se trata, por tanto, de una actuación integral que dará solución a todas las deficiencias y patologías derivadas de su antigüedad y su falta de mantenimiento, tales como humedades, deterioro de los revestimientos o en carpinterías, así como instalaciones obsoletas o en mal estado.

La actuación se ha diseñado con varios objetivos; por un lado, mejorar el comportamiento energético del edificio, reduciendo la demanda de calefacción y refrigeración mediante la renovación de la envolvente térmica, sustitución de carpinterías y mejora de instalaciones; en segundo lugar, adecuar funcionalmente los espacios interiores para albergar nuevas dependencias administrativas, salas para asociaciones, despachos, salas de reuniones y espacios de atención pública, y por último, actualizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad conforme al Código Técnico de la Edificación y normativa vigente.

La antigua sede de la Policía Local en El Almendral cuenta con una superficie construida total de 2.583 metros cuadrados, con dos plantas (baja y primera) y un garaje con zonas de archivo y almacenaje; cada planta tiene aproximadamente con 840 metros cuadrados.