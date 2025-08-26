El oleaje destroza un chiringuito en Los Caños de Meca (Cádiz) sin causar heridos

BARBATE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El fuerte oleaje registrado este lunes ha destrozado un chiringuito en la playa de Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate (Cádiz), sin que se hayan producido heridos, ya que en el momento del incidente no había personas en el interior del establecimiento.

Fuentes de la Policía Local han confirmado a Europa Press que, como consecuencia de las olas, se ha desprendido una pasarela del chiringuito. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado a esta agencia que sobre las 18,30 horas se han recibido varias llamadas alertando de que "la marea estaba rompiendo un chiringuito", motivo por el que se ha dado aviso a la Policía Local.

Este no ha sido el único incidente provocado por el temporal en la provincia gaditana. En torno a las 18,40 horas, en la playa de La Victoria, en Cádiz capital, dos contenedores han sido arrastrados por la marea, quedando uno de ellos atrapado entre las rocas. La sala coordinadora ha dado aviso a la Policía Local, que ha activado a los agentes de playa para intervenir.