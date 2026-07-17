La ONCE deja 175.000 euros en Puerto Serrano (Cádiz)

Francisco Plata, vendedor de la ONCE en la localidad de Puerto Serrano en la Sierra de Cádiz. - ONCE

CÁDIZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado una parte de su fortuna en Puerto Serrano (Cádiz), donde Francisco Plata ha vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros, repartiendo así 175.000 euros, a las puertas de un supermercado en la calle Los Corrales de la localidad de la Sierra de Cádiz.

"Contento por la gente y más en verano. Es una alegría, esto es bueno para todo el pueblo", ha manifestado Francisco Plata, que es vendedor de la ONCE desde 2020.

En una nota, la ONCE ha recordado que el sorteo del 16 de julio estaba dedicado a La Descarga, de Cangas del Narcea, el acto más simbólico de las fiestas del Carmen en la localidad asturiana y ha dejado además sendos cupones premiados con 35.000 euros respectivamente en Villafranca de Córdoba y La Puebla de Cazalla (Sevilla). En total, ha repartido 745.000 euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla. El resto de los premios se han ido a Baleares y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, da 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.