Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con la compraventa fraudulenta de vehículos con 11 detenidos

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) ha destapado una sofisticada organización criminal especializada en el blanqueo de capitales a través de la adquisición y transferencia fraudulenta de vehículos de alta gama, deteniendo en el operativo a 11 personas vinculadas directa o indirectamente con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En una nota, la Policía ha detallado que entre los investigados figuran gestores, empleados de gestorías, intermediarios de compraventa de vehículos y ciudadanos sin antecedentes policiales previos.

Hasta el momento se ha detenido a un total de 11 personas, tres en Algeciras, dos en La Línea y el resto en San Fernando y Jerez, también en la provincia de Cádiz, además de en Málaga, Almería, Granada y Tarragona. La investigación continúa abierta y se prevén nuevas actuaciones en los próximos días.

La actuación policial se inició tras la denuncia de un ciudadano en situación de vulnerabilidad que recibió una sanción de tráfico por un vehículo que aseguraba no haber poseído nunca. Las primeras indagaciones revelaron un hecho llamativo, y es que el denunciante figuraba como titular de hasta 15 vehículos, la mayoría de ellos de alta gama, a pesar de no disponer de recursos económicos que justificaran tal patrimonio.

Este hallazgo activó todas las alarmas y dio pie a una investigación de gran calado. Las pesquisas permitieron destapar una organización criminal perfectamente estructurada.

En su base operativa, los investigados captaban a personas sin recursos para que prestaran su identidad a cambio de pequeñas cantidades de dinero con el fin de registrar a su nombre vehículos importados de otros países de la Unión Europea. En otros casos, la organización utilizaba documentación obtenida sin conocimiento de sus legítimos propietarios para formalizar las matriculaciones fraudulentas.

Los automóviles eran adquiridos por testaferros españoles, rematriculados en España y sometidos a múltiples cambios de titularidad en pocos días, con el objetivo de dificultar su rastreo. Distintas gestorías colaboraban con el entramado, encargándose de los trámites administrativos, la falsificación documental y la validación irregular de identidades, pese a no corresponderse con los verdaderos titulares.

En la cúspide de la red se encontraban individuos vinculados al narcotráfico, quienes actuaban como auténticos propietarios y usuarios de los vehículos de lujo. Para ocultar su titularidad, se valían de toda la estructura criminal creada en torno a los testaferros y las gestorías implicadas.

La complejidad y extensión nacional de la trama hizo necesaria la coordinación entre la UDEF de Algeciras y una decena de plantillas de la Policía Nacional en diferentes puntos del país.

Según la Policía, la operación ha puesto de manifiesto la capacidad para detectar y desarticular estructuras criminales complejas que operan en la intersección del fraude documental, el blanqueo de capitales y el narcotráfico, reforzando así la protección del sistema económico y la seguridad de los ciudadanos.