La ONCE homenajea al sanluqueño Miguel Ángel Jiménez como mejor vendedor de Cádiz en 2025

El vendedor de la ONCE en Sanlúcar de Barrameda, Miguel Ángel Jiménez, reconocido como vendedor del año en la provincia de Cádiz - ONCE

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vendedor de la ONCE en Sanlúcar de Barrameda, Miguel Ángel Jiménez, ha recibido este fin de semana en Madrid el homenaje de la organización como vendedor del año 2025 en la provincia de Cádiz.

Con este galardón se reconoce anualmente "el esfuerzo" de quienes se dedican a la venta de los diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Miguel Ángel, de 56 años y con discapacidad, es vendedor desde 2021. A lo largo de su trayectoria ha vivido "momentos inolvidables", pero guarda "un gran recuerdo del de su cumpleaños", cuando varios de sus clientes habituales le estaban esperando con una tarta para felicitarle, según ha recogido la ONCE en una nota.

También ha recordado "con especial emoción" un Rasca de un euro que estuvo premiado con 10.000 euros.

Con el lema 'A piel de calle', la gala ha incidido en que "los centinelas de la ilusión están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades".

La escenografía y estructura del acto han sido customizadas simulando una estación de ferrocarril, por la que han ido pasando los 22 vendedores reconocidos en esta gala como los mejores del año 2025.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha dicho de estos vendedores que reflejan "el auténtico espíritu de la ONCE" y que por eso se les reconoce su trabajo.