La ONCE reparte 350.000 euros en Rota (Cádiz)

Juan Carlos Ceren, vendedor de la ONCE en Rota. - ONCE

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado una parte de su fortuna en Rota (Cádiz) con 350.000 euros en premios que ha repartido Juan Carlos Ceren, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el centro de la localidad gaditana.

Según ha indicado la ONCE en una nota, Ceren es vendedor de la ONCE desde 2012 y ha llevado la suerte a "su esquina" de la calle Virgen de los Reyes roteña. "Desde esta mañana no paro de recibir enhorabuenas, pero lo que más feliz me hace es saber que se lo he dado a mi gente de siempre", ha manifestado el vendedor, que ha añadido que es una alegría inmensa para mí".

Además, ha apuntado que fue "un capricho suyo" elegir el número para sus clientes más fieles, "porque sabía que la suerte iba a ser para ellos". Recién incorporado tras una baja, Juan Carlos ya dio el premio hace unos años, pero reconoce que "la ilusión es nueva cada vez, y la satisfacción de ayudar también es "única".

El sorteo de este jueves estaba dedicado al 250 Aniversario del Colegio de Abogados de Oviedo y ha repartido el resto de sus premios entre Galicia y la Región de Murcia. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas con seis euros.