El operativo de retorno a Grazalema (Cádiz) se inicia esta tarde de forma "coordinada, escalonada y ordenada"

Imágenes de los vecinos desalojados de Grazalema en el polideportivo El Fuerte de Ronda. A 15 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

CÁDIZ 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que el operativo de retorno de la población desalojada de Grazalema se va a iniciar a las 16,00 horas de este lunes, desarrollándose de forma "coordinada, escalonada y ordenada", de tal forma que 11 días después, los vecinos podrán volver a sus casas por medios propios o en los vehículos que ponga a disposición el Plan de Emergencia para todas aquellas personas vulnerables y con necesidades especiales.

En un audio difundido por la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha agradecido la colaboración de todos los efectivos implicados, tanto de la Agencia de Emergencias como del Ayuntamiento de Grazalema, de la Administración del Estado, y Guardia Civil "de manera muy especial".

Además, ha dado las gracias a todos los habitantes del municipio de Grazalema y de Ronda (Málaga), que ha acogido a buena parte de los evacuados, destacando a la alcaldesa rondeña y a su Ayuntamiento, que ha sido "un ejemplo magnífico de colaboración institucional". "La solidaridad de Ronda con Grazalema ha sido excepcional. El comportamiento de los vecinos de Grazalema ha sido extraordinario. Comportamiento, paciencia y solidaridad", ha manifestado Sanz.

En concreto, van a poder volver desde esta tarde los vecinos de 1.342 viviendas que se ubican en zonas aptas, esto supone "el 80% de los vecinos de este municipio gaditano, prácticamente la mayoría de los vecinos, por no decir todos".

A este respecto, ha indicado que se está haciendo "un esfuerzo" con el Ayuntamiento de Grazalema para que aquellos que viven en zonas donde no es apta la ocupación de su vivienda, sí se puedan realojar en casas de otros vecinos o en alojamientos turísticos de la localidad. Así, ha agradecido al consistorio y "a la solidaridad de los vecinos este gesto, que va a permitir que prácticamente el 100% de los vecinos puedan volver a Grazalema en el día de hoy".

Los informes técnicos científicos, ha continuado Sanz, aseguran ya la seguridad de estas viviendas, por lo que "solo queda excluida una pequeña zona del pueblo que ha sido delimitada por los técnicos y a la que todavía no se va a poder acceder".

En ese sentido, ha destacado "el gran trabajo de análisis" del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada y, "de manera muy especial" al Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y al Grupo de Emergencias de Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias a través de la aplicación de los drones, tras la petición que se hizo desde la dirección del Plan de Emergencia.

"Seguimos trabajando en coordinación, con lealtad institucional y con el único objetivo de paliar los efectos de este temporal sin precedentes", ha aseverado el consejero, quien ha considerado "una gran noticia" el regreso de los desalojados de Grazalema el pasado jueves 5 de febrero, un hecho en el que "venimos trabajando desde hace muchos días".