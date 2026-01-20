Organizaciones agrarias en Cádiz se concentrarán el día 29 frente a Subdelegación en protesta por el acuerdo de Mercosur

Representantes de organizaciones agrarias en la manifestación de Bruselas contra el acuerdo de Mercasur. - ASAJA, COAG, UPA

CÁDIZ 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de la provincia de Cádiz han acordado concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital gaditana el próximo 29 de enero, a las 11 horas, como medida de protesta contra el acuerdo de Mercosur, así como contra los recortes de la PAC y su nuevo modelo, los "elevados costes" de producción o la "excesiva burocracia que están llevando al campo a la ruina más absoluta".

En una nota, han señalado que esta iniciativa, que contará con la presencia de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz, se enmarca dentro del acuerdo de movilizaciones del campo español, bajo la unidad de acción de las tres principales organizaciones agrarias, que se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 de enero como jornada central, para defender su futuro y el de la alimentación europea.

"Tenemos muy claro que el punto de mira principal tenemos que ponerlo en Europa", han señalado desde Asaja y COAG, que han añadido que "allí es donde hay que centrar el tiro y aprovechar la fuerza de la unión de todas las organizaciones agrarias europeas". "Con la manifestación en Bruselas de diciembre, que fue todo un éxito de participación, se consiguieron cosas importantes y hay que seguir apretando", han manifestado.

Asimismo, han señalado que el campo, unido Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias se han unido una vez más para llevar a cabo protestas en toda España "frente al acuerdo UE-Mercosur, los recortes y falta de garantías presupuestarias, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores".

Asimismo, han explicado que uno de los principales motivos de las manifestaciones es el "rechazo frontal" al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en su forma actual. "Se trata de un acuerdo desequilibrado y sin reciprocidad y resulta increíble que Europa apueste por este acuerdo que es un impulso a la competencia desleal", ha argumentado.

A juicio de los agricultores, el acuerdo "pone en peligro a sectores clave" como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y "permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera". Según datos de la propia Comisión Europea, solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión, "un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria", han añadido.

Igualmente, otro de los argumentos esgrimidos por las asociaciones es el presupuesto agrario europeo, con "menos fondos y más confusión". "Hay falta de claridad en las cifras, hay recortes encubiertos y hay riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural", han afirmado las organizaciones.

Finalmente, han criticado también el incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía. En este sentido, han señalado que cultivos como los cereales pueden quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo y a ello "se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector".

Por último, las cuatro organizaciones provinciales han hecho un llamamiento a la movilización el próximo 29 de enero. "Tenemos que demostrar nuestra oposición total a la situación actual, lo que nuestra provincia se juega y a lo que los agricultores, ganaderos y consumidores se exponen", han concluido.