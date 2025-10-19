La Orquesta de plectro Ciudad de los Califas participa en el primer Festival Música ONCE en Cádiz

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas de Córdoba, integrada en su mayoría por músicos de pulso y púa ciegos o con discapacidad visual grave, ha participado en el primer Festival Música ONCE que ha congregado en escenarios de Cádiz y Jerez durante tres días a un centenar de artistas, solitas y grupos, promocionados por la ONCE.

Según ha informado la organización en una nota, los cordobeses pusieron en pie la Sala Compañía de Jerez de la Frontera (Cádiz) el pasado viernes y emocionaron al Palacio de Congresos de Cádiz, donde se celebró ayer la clausura de este festival, que debió celebrarse el año pasado días después de la tragedia de la dana y la ONCE suspendió por respeto al dolor ocasionado por la tragedia y en solidaridad con el pueblo valenciano.

Así, ha detallado que esta formación cuenta con cuatro discos grabados y Rafael Romero entró en la formación como músico en 1981 y desde 1991 es el director de la orquesta. "Tanto a nivel personal del grupo como de calidad sonora estamos muy bien", ha explicado el director, añadiendo que "hemos conseguido tener un empaste muy grande y con un gran nivel en las obras de bandas sonoras".

La singularidad de la orquesta por sus componentes, la especialización en música de bandas de películas y la trayectoria histórica de la formación convierten a esta formación cordobesa en "única en su género en España", según ha valorado ONCE.

En sus comienzos de los años 40 desplegaron un repertorio clásico de compositores cordobeses. "La mayor dificultad en un grupo de estas características es aprender las obras de memoria siendo ciegos, es un trabajazo tremendo", ha reconocido Rafael Romero.

Además, ha afirmado que "la lección que damos es un esfuerzo grandísimo y una paciencia grandísima que a veces no saben interpretar muchas personas; y el valor, el orgullo de ver cómo suena el grupo". Por ello, Romero ha destacado su confianza en que este nuevo éxito que suman ahora sirva "para que los conozcan más fuera de la provincia de Córdoba y puedan seguir compartiendo su música y su talento con todos los púbicos de Andalucía y el resto de España".

Entre su repertori, se encontraban obras como 'El Padrino', 'Forrest Gump', 'Lucía y el sexo', 'Los chicos del coro', 'El golpe', 'Juego de tronos', 'La vida es bella' y 'El bueno, el feo y el malo'. En el marco de este Festival, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, ha defendido la música como "un instrumento de integración en la sociedad".

"El arte, la cultura es una forma de desarrollar al ser humano. ¿Qué sería de nosotros sin la música, sin todo el arte que nos rodea, nos llena y nos hace crecer como seres humanos? Por eso hemos apoyado siempre a nuestros artistas, es otra forma de hacer ONCE y hacer inclusión desde los escenarios", ha aseverado Sánchez.

En la clausura, la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández, ha valorado que la música permite a las personas ciegas "demostrar lo que son, lo que hacen y a lo que aspiran".

"La cultura debe ser inclusiva, es universal, y no tiene barreras ni límites cuando se hace desde el compromiso, la buena voluntad y la valentía. Y más importante, con la música somos todos mucho más felices", ha concluido.

La gala fue conducida por actores del grupo de teatro de la ONCE en Cádiz, In- visible, y el coordinador artístico del Festival, el actor y director Esteve Ferrer.