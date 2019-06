Actualizado 04/06/2019 11:23:14 CET

CÁDIZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Pepe Ortiz (PP), ha afirmado que el PP de Cádiz "está en un momento de transición, hay una presidencia interina, está huérfano y hay que dar solución al liderazgo, a la estrategia y al proyecto compartido del PP de Cádiz".

"Tenemos un compañero que es el mejor presidente provincial que ha tenido y puede tener el PP de Cádiz, pero con sus obligaciones como viceconsejero de la Junta le quita todo el tiempo, además que por los estatutos es incompatible, por lo que se hace necesario el relevo cuanto antes", ha afirmado Ortiz en una entrevista en el programa 'A compás' de 7TV, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha recordado que el presidente provincial, Antonio Sanz, ya anunció que iba a dar un paso atrás tras ser nombrado viceconsejero de la Junta, "pero se han producido elecciones generales, municipales y europeas y se ha estado centrado en las elecciones". Ahora, a su juicio, "el PP tiene la obligación de abrir un debate", ya que "la campaña de las municipales de Vejer empezó el mismo 27 de mayo, y para la campaña de las municipales y de las próximas elecciones del PP de Cádiz, ya se va tarde".

Ortiz ha asegurado que el PP en Cádiz "no está bien y si no funciona el modelo hay que cambiarlo". "No hemos crecido significativamente en número de alcaldías, ahí están los datos de las últimas elecciones, y yo no quiero estar mirando si quedamos los últimos o los penúltimos de Andalucía", ha manifestado el alcalde de Vejer.

Además, ha añadido que "falla la estrategia que se marca, un proyecto compartido, un proyecto que ilusione y ser coherente con un discurso y un proyecto que sea lo que la ciudadanía demande". "Algo estaremos haciendo mal cuando hemos quedado como hemos quedado y responsables somos todos, no se trata de buscar un culpable. Cuando se falla, fallamos todos", ha aseverado.

En cuanto a la posibilidad de ser él quien lidere el partido a nivel provincial, Ortiz ha manifestado que "difícilmente a un militante del PP de Cádiz que le ofrecieran presidir su partido diría que no". "Si mis compañeros quieren que sea yo, estaré ahí, y si no, que sea alguien, pero que sea ya, porque ahora mismo estamos huérfanos", ha insistido.

DIPUTACIÓN

En cuanto a la portavocía de Diputación, Ortiz ha manifestado que le gustaría ser el portavoz de su partido en la institución provincial, aunque ha señalado que es "un debate que no se ha abierto", pero que "cuando se abra" estará "a disposición de lo que digan los compañeros".

En este sentido, ha señalado que "en primer lugar hay que elegir a los diputados y una vez que esté el grupo de diputados elegidos, se verá quién es el portavoz".

"Me gustaría ser portavoz de Diputación, no lo he planteado porque desde la dirección provincial aún no se nos ha preguntado", ha afirmado Ortiz, que ha indicado que "esta semana será cuando se hable de las personas que serán diputados y de la persona que será portavoz".