Paralizada temporalmente la búsqueda del Chanquete IV en aguas de Algeciras por las condiciones del mar

Buque Clara Campoamor. - SALVAMENTO MARITIMO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha paralizado temporalmente el dispositivo de búsqueda que mantiene activo para tratar de localizar a la tripulación de la embarcación Chanquete IV, que fue encontrada este domingo sin nadie a bordo, debido a las condiciones de baja visibilidad que hay en estos momentos en el Estrecho de Gibraltar a consecuencia de la borrasca.

Según ha indicado fuentes de Salvamento a Europa Press, la Salvamar Denébola y el helicóptero Helimer 211 están en tierra pero a la espera de poder volver a salir en cuanto la situación meteorológica lo permita.

Estas mismas fuentes confirmaban que este pasado domingo se recibió una llamada de alerta sobre la existencia de una embarcación sobre la que las autoridades de Gibraltar reportaban que no había nadie a bordo".

El centro de coordinación de Salvamento Marítimo en Tarifa movilizó a la Salvamar Denébola, al Helimer 211 y al buque Clara Campoamor para buscar a los desaparecidos, ya que Salvamento no tiene aún constancia de si hay una persona o varias desaparecidas.