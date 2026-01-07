El paso de la borrasca 'Francis' paraliza Jimena (Cádiz), que acumula cuatro días sin internet y servicios municipales

Carretera de acceso a Jimena de la Frontera (Cádiz) inundada de agua tras el paso de la borrasca 'Francis' el pasado 4 de enero. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Los vecinos del municipio gaditano de Jimena de la Frontera se encuentran sin servicio de internet y cobertura móvil en algunos puntos, una situación que se inició tras el paso de la borrasca 'Francis' por la provincia de Cádiz, que dejó abundantes lluvias e inundaciones en la zona debido a la crecida del río Hozgarganta, y que ha paralizado servicios básicos del Ayuntamiento.

Fuentes municipales han confirmado esta circunstancia a Europa Press, señalando que aunque el lunes se recuperó el servicio de internet durante algunas horas, este volvió a fallar, causando que los vecinos no puedan comunicarse con familias o amigos y que el Ayuntamiento de Jimena no pueda operar con normalidad.

La pérdida de señal se han dado en varias de las compañías que suministran internet y cobertura móvil al pueblo, por lo que se está viendo afectada buena parte de la localidad, algo que como han señalado estas mismas fuentes es "habitual" en la zona pero que se ha visto agravada debido a la borrasca, que dejó en 24 horas hasta 260 litros por metro cuadrado y la evacuación de 17 familias por la crecida del río Hozgarganta.

La falta de internet en el pueblo está causando complicaciones en los pagos con tarjeta en comercios o trámites telématicos que se realizan a través de la web del Ayuntamiento como registros del padrón o pago de tasas, así como en los juzgados, entre otros muchos, según se ha advertido.

Además, el alcalde de Jimena, Fran Gómez, es uno de los afectados por la falta de cobertura móvil, estando conectado únicamente con los servicios de emergencia a través de walkies.

Este municipio de la comarca del Campo de Gibraltar fue uno de los más afectados por la borrasca 'Francis' el pasado domingo, llegando a estar incomunicado por carretera al inundarse la vía que la conecta con Algeciras.

Cuatro días después, prácticamente todo el pueblo sin cobertura y posibilidades de comunicarse con nadie de fuera ni de su misma población, por lo que se ha pedido a las compañías responsables de estos servicios que acometan el arreglo con celeridad para poder volver a recuperar la normalidad.