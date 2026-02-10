Paterna (Cádiz) abastece a los vecinos con camiones cisterna tras dos días sin agua potable por el temporal

Punto de abastecimiento de agua potable en Paterna. - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Paterna de Rivera (Cádiz), Andrés Clavijo, ha explicado que el pueblo se encuentra sin agua potable desde la noche del domingo por lo que el Ayuntamiento está abasteciendo a los vecinos con cisternas en tres puntos de la localidad, además de activar un servicio a domicilio para las personas dependientes.

Según ha explicado a Europa Press el alcalde, sobre las diez y media de la noche del pasado domingo recibió la llamada del presidente del Consorcio del Agua para informarle de que habían salido unos "valores muy altos de una bacteria y que había que tomar medidas, por lo que el agua sería considerada no potable". Ya el lunes por la mañana la Junta de Andalucía emitió el informe diciendo que el agua no era potable, ha añadido.

Esto significa, tal y como ha informado el Ayuntamiento a los vecinos, que el agua que sale de los grifos solo la pueden usar para las cisternas de los baños y para limpieza general de suelos y queda totalmente prohibida para higiene personal (ducharse o lavarse los dientes) o fregar platos o utensilios.

Según ha explicado el alcalde, durante la jornada del miércoles se tendrán los resultados de las pruebas que hicieron en el agua este lunes y es donde se podrá saber si vuelve a estar apta para el consumo o se prolonga la situación.

Mientras tanto, el Ayuntamiento, según ha señalado Clavijo, está abasteciendo a los vecinos de agua potable con cisternas en tres puntos del municipio, además de activar un servicio a domicilio para las personas dependientes y las que están siendo atendidas por la ayuda a domicilio y por la ley de la dependencia.