Pensiones: Andalucía pesa un punto menos en pensionistas que en habitantes, que cobran un 10% debajo de la media

Archivo - Imagen de archivo de una movilización de pensionistas en Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los datos de diciembre que acaba de ofrecer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que Andalucía tiene 1.559.899 pensionistas, quienes perciben 1.716.757 pensiones. Esta última cifra ha crecido un casi un 2% (1,98%) interanual, casi medio punto por encima de la subida nacional, que ha sido de un 1,49%.

Estos números suponen que Andalucía es el 16,52% del total de pensionistas del país, que suman 9.438.579, y el 16,45% de las pensiones, que en España ascienden a 10.434.856.

Es un peso específico en las prestaciones que abona la Seguridad Social inferior a la representatividad de la población andaluza en España, que es de un 17,62% con sus 8.713.242 habitantes sobre un total de 49.442.844, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de octubre de este año.

Las pensiones andaluzas, situadas en una media de 1.183,35 euros, son un 10,1% inferior a la media nacional, que es de 1.317,71 euros. La cifra andaluza ha aumentado ligeramente por encima de la referencia nacional: un 4,69% frente a un 4,42%.

En los datos consultados por Europa Press se aprecia que sí hay sobrerrepresentación andaluza en los complementos que se abonan a pensionistas contributivos porque no llegan al mínimo. Ahí Andalucía tiene 475.487 ayudas extras para completar la prestación, que son el 22,38% del total de España, que es de 2.124.000.

El desglose de las pensiones que se pagan en Andalucía señala que un 1.013.590 se corresponden con las de jubilación, ámbito donde es el 15,25%, un punto aún más bajo de la significación en el total de pensiones.

El siguiente ámbito con mayor volumen de prestaciones son las de viudedad, donde Andalucía es el 16,52% del total de España con 395.671.

Sí se sitúa Andalucía por encima de su peso en España en las prestaciones por incapacidad permanente, donde las 226.184 ayudas que se abonan es el 21,44% de un total nacional de 1.054.935.

Las ayudas de orfandad, con 68.595 de un total de 337.183 en España, hacen de Andalucía el 20,3% del total. Se cierran las prestaciones con las llamadas Favor de familiares, ámbito donde se abonan 12.717 ayudas.

SEVILLA, UNA CUARTA PARTE DE LAS PENSIONES ANDALUZAS

La radiografía de las pensiones se complementa con la lectura provincial. Con este prisma se aprecia que Sevilla, con 411.773 prestaciones, es el 23,98% de las pensiones que se abonan en Andalucía. La provincia es el 22,78% de la población de Andalucía, por lo cual el peso de las pensiones es de casi un punto mayor al de los habitantes de la provincia.

Sevilla es el 3,95% del total de pensiones que se pagan en España. En esta provincia se pagan más pensiones que en comunidades como Castilla La Mancha, cuyas cinco provincias suman 405.487 pensiones; que Aragón, que entre sus tres provincias se cuentan 318.978 pensiones; que Asturias (303.100 pensiones); Baleares (214.928); Canarias (377.121); o Cantabria (149.322).

EN CÁDIZ SE ABONA LA PENSIÓN MEDIA MÁS ALTA DE LA REGIÓN

Si la pensión media en Andalucía es de 1.183,35 euros, Cádiz es la provincia andaluza donde se percibe la cantidad más alta con 1.305,48 euros, lo que supone que en ese caso es la única que se acerca a la media nacional, que es de 1.317,71 euros.

Por debajo de esa pensión media andaluza se posicionan cuatro provincias: Almería (1.083,48 euros); Córdoba (1.109,08); Granada (1.131,29) y Jaén (1.096,05).

Además de Cádiz se sitúan por encima de la pensión media andaluza Huelva (1.194,03), Málaga (1.199,79) y Sevilla (1.218,97).

LIDERAZGO CATALÁN EN PENSIONISTAS; MADRID, LA PENSIÓN MÁS ALTA TRAS PAÍS VASCO

Andalucía es la segunda región en número de pensionistas con su 1.559.899 perceptores, el 16,52% de España. El liderazgo lo ostenta Cataluña con 1.598.590 pensionistas, que perciben a su vez 1.815.462 pensiones, que es el 17,4% del total de España.

La pensión media en Cataluña es de 1.370,39 euros, por encima de la media nacional, pero lejos de la pensión que percibe un madrileño, que es de 1.525,53 euros, la segunda cifra más alta de España tras la del País Vasco, que es de 1.623,48 euros.

Madrid tiene 1.181.136 pensionistas, quienes reciben 1.288.642 pensiones.