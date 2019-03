Picardo: En el Campo de Gibraltar imperará la normalidad si finalmente hay un "Brexit caótico"

Actualizado 29/03/2019 10:54:13 CET

Aún no ha hablado con Juanma Moreno y estaría "encantado" de recibirle en Gibraltar

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha mostrado convencido este viernes de que imperará la "normalidad" en la comarca del Campo de Gibraltar si finalmente no hay acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) porque los políticos de ambos lados de la frontera "hemos conseguido que tengamos un esquema de cómo manejar la situación que nos podemos encontrar ante un brexit caótico para que no impere el caos".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Picardo ha explicado que han trabajando para buscar "esa normalidad" que, ha asegurado, "es la que va a imperar" de llegar a una escenario en el que no haya acuerdo entre Reino Unido y la UE.

Además, ha revelado que aún no ha tenido oportunidad de hablar con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que estaría "encantado" de recibirle en Gibraltar o entablar cualquier interlocución con él. Ha explicado, en este sentido, que con su antecesora en el cargo, Susana Díaz, mantuvo una relación "fluida" que continúa a día de hoy aunque ya no sea la jefa del Ejecutivo andaluz.

Tras insistir en que es partidario de no abandonar la UE, Picardo ha reseñado que lo favorable es que el brexit sea pactado "y no caótico y sin acuerdo" y que, en cualquier caso, entre España y Gibraltar debe primar "la buena vecindad, el respeto y que nuestras economías trabajen conjuntamente". Y así, "intentar colaborar y no trabajar de espaldas el uno al otro", al objeto de poder seguir llevando riqueza a la zona.

Sobre los memorandos bilaterales que han firmado España y Gibraltar en diferentes asuntos, ha subrayado el compromiso de su Ejecutivo para cumplirlos, entre otros aspectos, en materia de tabaco, para combatir "el mercado ilícito"; en materia fiscal, para trasladar que su gestión es "totalmente transparente"; en Medio Ambiente, donde "cumplimos con las directrices de la UE incluso cuando llega la hora de ganar terreno al mar y las seguiremos cumpliendo aunque no estemos en UE", o en cooperación policial porque "el Estado de Derecho garantiza la democracia y la libertad, y la fuerzas de orden público deben cooperar".

"LOS TRABAJADORES NO SON MONEDA DE CAMBIO"

Asimismo, Picardo ha hecho hincapié en que "hay que respetar los derechos de trabajadores" y, en ningún caso, usarlos "como moneda de cambio para obtener ventaja en una negociación". Por eso, ha explicado que, si no hay acuerdo para la salida de la UE, "este líder socialista no va a estar de acuerdo con que un ciudadano sufra una decisión de lo que yo considero como la extrema derecha".

Con todo, ha asumido que "todo depende de las voluntad de las partes, de Reino Unido, de Gibraltar y de España, y la cuestión es si vamos a ver en el siglo XXI políticos de mala voluntad o de buena voluntad, quiero pensar que lo segundo pero uno nunca se puede fiar", si bien ha asegurado que hay voluntad para poner mecanismos "si hay un brexit caótico".

Y también ha insistido Picardo en que el brexit no puede conllevar que los ciudadanos que cruzan la frontera "tengan más trabas en el futuro, que seamos rehenes de un brexit que no hemos elegido o que ningún político piensen que se pueden usar a estos trabajadores como moneda de cambio", todo tras avisar de la posibilidad de que la UE se convierta en "un enemigo inesperado" para "intentar castigar a Reino Unido y que su salida no se repita por el resto de Europa ante el auge de los extremismos".

"El ánimo del Estado español, hoy por hoy, es que haya fluidez en la frontera y creo que también por parte de Reino Unido", ha añadido el ministro principal gibraltareño, que espera que si Bruselas decide "castigar" a Reino Unido, "esto no se manifieste donde más población ha apoyado permanecer en la UE".

Por último, después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya reivindicado la cosoberanía de Gibraltar, Picardo ha dicho que todo el mundo es libre para opinar, aunque ha enmarcado estas declaraciones en la campaña electoral de las generales, añadiendo que "no tienen recorrido ninguno".