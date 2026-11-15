Piden más de 14 años de cárcel tras golpear con un martillo en la cabeza a su expareja en San Fernando (Cádiz)

Archivo - Vista de la Audiencia Provincial de Cádiz - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 14 años y nueves meses de cárcel para un hombre, que será juzgado a final de mes en la Audiencia Provincial, acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa tras golpear a su expareja con un martillo en la cabeza en su vivienda en San Fernando (Cádiz), provocándole lesiones que "sin la adecuada asistencia médica podrían haber originado complicaciones que hubieran comprometido la vida de la lesionada".

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando el acusado, "no aceptando la ruptura sentimental" y "guiado por el ánimo de acabar con su vida", mantuvo varias conversaciones vía whatsapp con la mujer, a la que intentó convencer para que se personara en su domicilio "con la excusa de encontrarse muy mal tras haberle sido diagnosticado un cáncer de colon", lo cual era falso.

Una vez que accedió a su petición y se personó en la vivienda, según relata la Fiscalía, tras mantener una conversación con el acusado en el salón de la casa, la invitó a ver una serie de dibujos que él mismo había realizado y que se encontraban en una mesa del dormitorio. Así, "aprovechando que ella buscaba en el lugar donde le dijo que se encontraban y que se hallaba de espaldas, se aproximó sigilosamente por detrás, para no ser advertido por ella, y sirviéndose de un martillo que había dejado a la mano, previamente escondido, le asestó, inopinadamente, varios fuertes golpes en la cabeza".

No obstante, la mujer, a pesar de los impactos, logró salir huyendo hacia la puerta de entrada de la vivienda, aunque "no consiguió su propósito al caer al suelo, producto de los golpes recibidos, momento que aprovechó el acusado para agarrarla del cuello con el fin de asfixiarla, apretando fuertemente con sus manos".

Según la Fiscalía, esto hizo que el agresor soltara el martillo, lo que fue aprovechado por la mujer para cogerlo y golpear como pudo al acusado mientras trataba de zafarse de él, a la vez que se arrastraba para llegar a la puerta de salida. Finalmente, cuando pudo franquear la puerta pidió auxilio a los vecinos mientras gritaba "me han dado con un martillo, no quiero morir", saliendo entonces los vecinos al rellano y arrastrándola hasta su domicilio, desde donde llamaron a la Policía y a los servicios sanitarios, que la trasladaron al hospital, donde fue operada de urgencia e ingresada en la UCI.

Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado 14 años y nueve meses de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, así como la prohibición de acercarse a ella, a su domicilio, este en su interior o no, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por la misma a una distancia no inferior a 500 metros, así como a comunicarse con ella durante 24 años y nueve meses.

Igualmente, la Fiscalía pide para el acusado la prohibición de residir o acudir a la localidad de la víctima durante 24 años y nueve meses, además de una indemnización de más de 500.000 euros por los días de perjuicio personal, por intervenciones quirúrgicas y por el perjuicio moral ocasionado.