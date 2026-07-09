El Plan Infoca da por extinguido el incendio de Barbate (Cádiz)

El humo del inecndio forestal de Barbate que se podía observar desde la playa de la localidad. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado, desde las 13,50 horas de este jueves, el incendio declarado en la tarde del martes en Barbate (Cádiz), que provocó la corte de la carretera A-314 y el desalojo preventivo de un polígono industrial cercano.

Cabe recordar que el incendio se declaró en la tarde del martes en una zona, conocida como Los Visos, entre el Parque Natural de la Breña y zona urbana, lo que provocó la rápida actuación por parte del Plan Infoca de hasta seis medios aéreos y medio centenar de efecivos terrestres. Además, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local actuaron en la parte urbana del incendio.

En este sentido, el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explicó que había sido un incendio "muy complejo" porque había tenido dos fases, una forestal y otra urbana, contando para su control en la zona forestal con los efectivos del Plan Infoca y con el resto de efectivos en la zona urbana, a los que agradeció su trabajo.

Se trató de un incendio "muy complejo, con una gasolinera que había, y se han vivido momentos altamente complejos", señaló Sanz sobre el siniestro declarado en la tarde del martes en el término municipal de Barbate.