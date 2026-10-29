Plataforma antidroga ve "disuasorio" la imputación por piratería a los ataques en el mar a Guardia Civil

Garrafas de gasolina incautadas en una actuación contra el petaqueo a narcolanchas en aguas de Huelva - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de atribuir un delito de piratería marítima a los cinco tripulantes de una narcolancha que embistió una embarcación de la Guardia Civil, dejando varios agentes heridos, ha sido bien recibida por las plataformas antidroga del Campo de Gibraltar, que han entendido que esta decisión "es el camino" para "disuadir" a quienes ejercen este tipo de actividades ilícitas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha considerado "muy acertado" que este juzgado de Sanlúcar haya sido "sensible" con la petición que la Fiscalía Antidroga llevaba solicitando a este respecto.

"Entendemos que este es el camino de disuadir a aquella gente que piensa que porque ellos transportan gasolina no son narcotraficantes, pero no, son parte de la organización y hay que ser contundentes con ellos para disuadir a aquellos que sean tentados por las redes del narcotráfico", ha explicado Francisco Mena sobre este caso.

En concreto, se ha referido a la detención el pasado 22 de octubre de cinco personas tras ser interceptadas durante una persecución en alta mar frente a las costas de Huelva, después de que la embarcación de la Guardia Civil 'Río Guadalmedina' detectase el trasvase de garrafas de gasolina entre dos narcolanchas, una actividad conocida en el argot como petaqueo. En la persecución varios agentes sufrieron contusiones de carácter leve.

Para Mena, hay que ser "contundente" con este tipo de actos, señalando que, desde el punto de vista de la plataforma antidroga que preside es "muy acertado" que el juzgado los haya imputado por piratería marítima, porque "están poniendo en peligro y en riesgo a los agentes que los están persiguiendo".

Aunque el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar les ha imputado el delito de piratería, el responsable de la plataforma ha advertido que hay "una segunda parte" en este asunto, y que ahora tendrá que ser el juzgado que asuma la causa el que valore si aplicar o no dicho delito.

En ese sentido, ha trasladado que el sistema judicial tiene que dar "una respuesta contundente al narcotráfico", y que esa respuesta contundente tiene que estar basada en el Código Penal pero también "en sentencias que sean ejemplares para disuadir" de esta actividad ilegal. "Aquellos que se piensan que pueden ganar dinero de forma impune, transportando hachís o garrafas de gasolina, tienen que saber que el peso de la ley va a caer sobre ellos con contundencia", ha aseverado.

Este miércoles, la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ya consideraba una "buena noticia" la acusación por piratería en la lucha contra el narcotráfico, una figura delictiva que "es de suma importancia que se impute".

Así, Mena ha coincidido con Tárrago, resaltando que la Fiscalía Antidroga en Andalucía es "pionera en España" al "intentar acotar lo máximo posible los delitos de narcotráfico".

Además, ha manifestado su apoyo a las decisiones judiciales, gusten o no, al entender que "contra el narcotráfico" hay que estar "todos unidos para poder combatirlo y vencerlo" porque "el enemigo es muy poderoso".