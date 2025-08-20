La playa de Camposoto (Cádiz) acoge el domingo la I Travesía a Nado a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando, Antonio Rojas, junto a más autoridades en la presentación de la I Travesía a Nado Ciudad de San Fernando - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La playa de Camposoto acogerá el próximo domingo 24 de agosto la I Travesía a Nado Ciudad de San Fernando, una cita deportiva puntuable para la Federación Andaluza que cuenta ya con más de un centenar de personas inscritas y que se celebrará a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer.

La cita tendrá lugar a partir de las 10,00 horas, desde el acceso número 5, ha detallado el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en una nota.

En concreto, la recaudación irá destinada a los proyectos de escolarización infantil que la Fundación Vicente Ferrer impulsa en Nepal, un país donde miles de niños y niñas crecen en condiciones de extrema vulnerabilidad, lejos de la sanidad, la educación y las necesidades básicas.

Durante la presentación, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Antonio Rojas, ha agradecido "el esfuerzo" de todas las entidades implicadas y ha destacado la labor de Brazadas Solidarias, del Club Natación San Fernando y de entidades locales como 'Más que Veteranas' que, en sus palabras, "siempre están colaborando para que causas como ésta tengan el éxito que merecen".

También la Fundación Vicente Ferrer ha expresado su gratitud hacia San Fernando, subrayando que la ciudad "siempre se muestra solidaria y nos hace sentir como en casa".

El presidente de Brazadas Solidarias, Rafael González, ha recordado que ya existe en la zona una travesía histórica como era el cruce de la Bahía de Cádiz entre Cádiz y San Fernando, pero ha subrayado que esta prueba es "completamente nueva y nace con un espíritu especial".

"Es una travesía que surge con muchísimo cariño, porque tanto el trabajo del Club Natación San Fernando como el esfuerzo de sus nadadores merecían contar con una cita de esta entidad y de esta calidad", ha señalado durante la presentación.

Por su parte, Clemente Ruiz, del Club Natación San Fernando y vicepresidente de la Federación Andaluza de Natación, ha agradecido también a todas las entidades, destacando que va mucho más allá de lo deportivo. Ha recordado que la inscripción tiene un carácter solidario y que toda la recaudación se destinará a los proyectos educativos de la Fundación Vicente Ferrer.

Además, ha animado a la ciudadanía a sumarse, bien participando en el agua o bien apoyando desde la orilla, compartiendo la ilusión de un acontecimiento que une deporte, naturaleza y solidaridad.

La travesía ofrecerá dos modalidades: una distancia popular y participativa de 1.500 metros, y otra de 3.000 metros, puntuable tanto para el Circuito Andaluz de Aguas Abiertas como para el I Circuito de la Diputación de Cádiz.

La inscripción solidaria tendrá un coste de 18 euros hasta el 22 de agosto al mediodía y de 25 euros hasta el 23 de agosto a las 12,00 horas, siendo el aforo máximo de 300 nadadores por distancia. Los dorsales y chips se entregarán en la propia playa el mismo día del evento entre las 8,30 hoas y las 10,00 horas.

Además, habrá premios para los ganadores absolutos de la distancia corta y clasificaciones completas por grupos de edad en la prueba oficial, junto a un reconocimiento especial a deportistas con capacidades diferentes.