La playa de El Palmar de Vejer (Cádiz) no tendrá chiringuitos en la arena y se cerrarán los bares que no tengan licencia

Publicado 28/02/2018 11:28:02 CET

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), no tendrá chiringuitos en la arena este año, según ha explicado el alcalde, José Ortiz, que ha indicado, además, que los establecimientos ubicados en el frente litoral que no cuenten con licencia, serán cerrados.

En declaraciones a Europa Press, Ortiz ha indicado que los chiringuitos que habitualmente había en la zona de la arena no van enfocados con un punto gastronómico, sino que han realizado conciertos y espectáculos, "que lo prohíbe la normativa regional y al final se ha incumplido".

Además, ha explicado que la Policía Local y la Guardia Civil, en informes emitidos, "aconsejan, para evitar problemas de masificación y problemas que se deriven de ello, que no se pongan chiringuitos en la zona donde la Junta permite ponerlos".

En cuanto al frente litoral, el alcalde ha señalado que se mantienen los decretos de cierre que ya se aplicaron el pasado verano y han seguido durante este invierno. "Solo podrán abrir aquellos establecimientos que tengan licencias de funcionamiento, porque lo raro sería lo contrario", ha añadido Ortiz.

En este sentido, ha explicado que "esto va a permitir, en coordinación con la Junta, que se pondrán enganchar la tubería de agua potable al tener licencia de funcionamiento". "Estamos hablando de un paso de gigante, porque van a poder abrir con licencia, van a poder regularizar la situación y a engancharse al agua potable", ha incidido.

"Estamos quitando de El Palmar todos aquellos establecimientos que no tengan licencia y que por Medio Ambiente no la van a poder tener, porque un establecimiento autorizado por la Junta para ludoteca, no puede ser una discoteca, o una escuela de surf no es un bar", ha explicado el alcalde.

Finalmente, Ortiz ha incidido en que "está todo coordinado entre Junta y Ayuntamiento para mejorar el frente litoral, evitar la masificación y poner cierto orden en El Palmar".