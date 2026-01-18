La Plaza de España de El Puerto (Cádiz) se llena pese a la inestabilidad meteorológica por una fiesta infantil

Fiesta infantil en la Plaza de España de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Plaza de España de El Puerto de Santa María (Cádiz) se llenó de "alegría y diversión" este domingo, 18 de enero, pese a la inestabilidad meteorológica, con la animada fiesta infantil organizada por los establecimientos hosteleros La Aurora, Ancalagüela y A Priori Tabanco, junto con Kiosko Las Campanas y la colaboración del Ayuntamiento.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la cita, que finalmente se prolongó hasta las 16,00 horas para aprovechar un poco del sol que salió en la ciudad, contó con música, un globo hinchable y un taller infantil "que hizo las delicias de los más pequeños". Así, familias de toda la ciudad se acercaron a disfrutar de esta iniciativa gratuita, "consolidando la Plaza de España como un espacio de encuentro y convivencia en pleno casco histórico".

Por su parte, el teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, destacó la respuesta de los portuenses y ha valorado que "nos alegra mucho ver cómo, incluso con tiempo inestable, tantas familias se han acercado a disfrutar de esta fiesta", al tiempo que ha considerado que "actividades como esta son una muestra del espíritu comunitario que caracteriza a El Puerto y de cómo nuestra ciudad avanza con propuestas para todos."

En relación, Bello ha subrayado además que la revitalización de la Plaza de España "ha sido clave" para que estos encuentros sean cada vez más frecuentes y participativos. "Este tipo de iniciativas nos permite seguir consolidando la Plaza de España como un lugar donde pequeños y mayores pueden disfrutar juntos y compartir momentos de alegría, reforzando nuestro compromiso con El Puerto y los portuenses", ha apostillado.

En suma, con estas acciones, El Puerto de Santa María ofrece actividades pensadas para toda la familia, "fomentando la participación ciudadana y el sentimiento de comunidad, fortaleciendo los lazos entre las distintas generaciones".