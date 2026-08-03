La policía alemana colabora este mes con la seguridad de los turistas germanos en Chiclana (Cádiz)

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, en una recepción a la comisaria Janina Stangs, agente de la policía alemana que desde este 1 de agosto presta servicio en la localidad. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, ha recibido este lunes a la comisaria Janina Stangs, agente de la policía alemana que desde este 1 de agosto presta servicio en la localidad, junto con componentes de la Guardia Civil del puesto principal de Chiclana y a la Policía Local, para colaborar en la seguridad de los turistas germanos.

Durante la recepción, el alcalde le ha dado la bienvenida a la agente, que permanecerá en Chiclana durante este mes de agosto para prestar sus servicios en verano dentro del acuerdo entre los gobiernos español y alemán en el marco del Plan de Turismo Seguro, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Así, la estancia en Chiclana de Janina Stangs se debe a un acuerdo entre los servicios de seguridad de España y Alemania para prestar labores de auxilio y ayuda a cuestiones que puedan surgir entre los turistas alemanes que se encuentren de veraneo en esta localidad costera de la provincia de Cádiz.

"Los turistas cuando buscan un destino tienen en cuenta distintos factores como una buena playa, como sucede aquí, unos excelentes servicios sanitarios, una muy buena gastronomía y, por supuesto, sentirse seguros. De ahí, el trabajo que Guardia Civil y la policía alemana, junto a la Policía Local", ha comentado José María Román.

Por su parte, el teniente de la Guardia Civil de Chiclana, Miguel Ángel Diéguez, ha resaltado que, "en la línea de la excelencia del turismo de Chiclana, la Guardia Civil intenta ponerse a la altura de las circunstancias", explicando que una manera de hacerlo es con la integración de la agente de la policía alemana en su plantilla durante el verano para ejercer labores de intermediación y enlace con organismos oficiales.

En ese sentido, ha indicado que tras varios años desarrollando esta colaboración, los resultados son "muy buenos", ya que el turista "tiene más confianza a la hora de interactuar con él, logrando un plus de excelencia", que es lo que se busca en Chiclana.

En este acto han estado también presentes el delegado municipal de Policía Local, José Vera, y el teniente jefe de Prevención del Puesto Principal de la Guardia Civil de Chiclana, Andrés Pérez.