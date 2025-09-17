Policía da por desmantelada con cinco detenidos una trama para introducir objetos prohibidos en la cárcel de Puerto II

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Citados', segunda parte de la operación 'Cita', ha dado por desmantelado una trama de introducción de objetos prohibidos en el Centro Penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María (Cádiz), que ha puesto al descubierto un complejo entramado económico relacionado con delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. En total han sido detenidas cinco personas, de los que tres son funcionarios de prisiones, entre ellos un médico del centro, más un interno y la esposa de este último.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, esta operación se enmarca en la investigación iniciada en agosto de 2024 bajo el nombre 'Cita', que ya permitió descubrir la introducción de objetos prohibidos en el interior del Centro Penitenciario Puerto II. Con esta nueva fase, se ha dado un "paso decisivo" al destapar la vertiente económica de la red criminal.

Así, la investigación, instruida por el Juzgado de Instrucción número dos de El Puerto de Santa María y desarrollada por la Brigada Local de Información en colaboración con la UDEF, ha permitido constatar que un matrimonio investigado adquirió en un corto periodo de tiempo varios vehículos, entre ellos uno de alta gama y un ciclomotor, con dinero presuntamente obtenido de su actividad ilícita.

Asimismo, se ha imputado a una mercantil y a su administradora única por un presunto delito de blanqueo de capitales, al aceptar en la compraventa de vehículos pagos en efectivo cercanos a 10.000 euros, superando los límites legales establecidos. La empresa emitía facturas por importes inferiores a los reales y omitía comunicar la operación al Sepblac, incumpliendo las obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

El pasado 9 de septiembre se desplegó un dispositivo que culminó con la detención del interno considerado líder de la trama, que se encontraba en régimen de tercer grado, y de su esposa, tras la entrada y registro en su domicilio. En el operativo se intervinieron dinero en efectivo, documentación y los vehículos adquiridos, que fueron trasladados al depósito judicial por orden del órgano instructor.

En total, cinco personas han sido detenidas por delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho y blanqueo de capitales y se han embargado preventivamente seis cuentas bancarias del matrimonio detenido, así como diversos bienes muebles e inmuebles.