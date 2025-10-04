Policía Local y área de Medio Ambiente actúan contra el vertido ilegal de escombros en el centro de El Puerto (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Local y el área de Medio Ambiente de El Puerto de Santa María (Cádiz) actúan contra el vertido ilegal de escombros en el centro de la ciudad. La coordinación entre la Policía Local y el área de Medio Ambiente ha permitido localizar y sancionar a los responsables de un vertido ilegal de escombros en dos de los nuevos contenedores instalados recientemente en el centro de la ciudad, valorados en más de 2.000 euros.

En una nota de prensa, el Consistorio ha detallado que los hechos se produjeron tras detectarse que los recipientes, renovados hace apenas dos semanas, habían sido llenados de manera indebida con residuos de construcción. Gracias a la "rápida" intervención de los agentes, se logró identificar la procedencia de los escombros, localizar la obra responsable y proceder a la paralización "inmediata" de la misma por incumplir la normativa.

Los infractores han sido sancionados conforme a la legislación vigente en materia de residuos y gestión de obras, con el fin de proteger el mobiliario urbano y garantizar el correcto uso de las infraestructuras de reciclaje y limpieza.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a la ciudadanía y a las empresas constructoras la obligación de gestionar los escombros y residuos de obra a través de gestores autorizados, nunca mediante los contenedores de uso ciudadano.