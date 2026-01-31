PP acusa a PSOE de dedicarse a "confrontar" con la Junta en pleno temporal en Jerez

Imágenes del río Guadalete - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha tachado de "lamentable" que el PSOE, mientras todas las administraciones, servicios públicos, cuerpos de seguridad y emergencias se dedican a resolver los graves perjuicios que la crecida del río Guadalete está provocando, ayudando a los vecinos, especialmente de la zona rural, se dedique a "confrontar" con la Junta de Andalucía.

En un comunicado, el PP ha reprochado al PSOE que venga ahora a reclamar unas obras hídridas que "los socialistas jamás hicieron en los 40 años al frente de la Junta y que el Gobierno de Juanma Moreno ya está haciendo".

Para el PP, el PSOE jerezano "nunca está para trabajar, ni siquiera para informarse de cómo está la situación, y sólo se dedican a aprovechar la angustia de los vecinos para la gresca política, pero sin mancharse de barro". "Está claro que cuando los jerezanos tengan un problema o una emergencia, con la mano del PSOE de Jerez no pueden contar", ha dicho.

El PP ha recordado "cómo en el año 2018, en un temporal de consecuencias parecidas, ya pidió que se realizaran las obras del trasvase, pero el PSOE, entonces aún en el Gobierno andaluz, dijo que esa propuesta era una frivolidad" y que la propuesta afecta a 8 metros cúbicos de agua cuando estamos ante un problema de 700 metros cúbicos de agua".