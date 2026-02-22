El PP afea a Sánchez que "dé la puntilla" al aeropuerto de Jerez (Cádiz) en el nuevo plan de inversiones de AENA

Archivo - Exterior del terminal del aeropuerto de Jerez. - AENA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Jerez y alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, ha mostrado su indignación al confirmarse que el nuevo Plan DORA aprobado por AENA y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, "deja fuera la necesaria y demandada ampliación de la pista del Aeropuerto jerezano". "Tiempo ha tenido de rectificar, de corregir el error primero y de escuchar a las administraciones y colectivos profesionales de Jerez y la provincia, pero no. El Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado la puntilla al aeropuerto de Jerez".

Así lo ha criticado en una nota remitida a los medios. En ella, García-Pelayo indica que "estas afirmaciones están basadas en los desastrosos datos de 2025, cuando el aeropuerto ha perdido más de 65.000 viajeros, cosechando uno de los peores datos, principalmente por la salida de Ryanair motivaba por el despreció del ministro Puente, no solo a la compañía, sino a la ciudad de Jerez".

"A pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz por traer nuevas rutas al aeropuerto, desde el Gobierno de España sólo se ponen impedimentos que bloquean un posible crecimiento de nuestra infraestructura que debe de ser clave para el crecimiento de la ciudad y la provincia".

A pesar de que el propio Plan Director del aeródromo redactado por el mismo Ministerio de Transportes contempla la ampliación de la pista --"una obra fundamental para su crecimiento y competitividad"--, esta actuación queda "completamente ausente" del nuevo plan de inversiones aprobado por Aena para los próximos años, lo que "significa que durante los próximos años no se podrá realizar esta inversión".

"Y sólo porque a Pedro Sánchez le interesa que el Aeropuerto de Jerez cierre", una afirmación que el PP y la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, vienen haciendo desde hace meses al ver cómo el Gobierno de España invierte en la mejora de la competitividad de otros aeropuertos y deja "en el limbo siempre" al de Jerez.

El consejo de administración de Aena aprobó esta semana el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que recoge inversiones en toda la red de aeropuertos españoles. Sin embargo, en el caso de Jerez no se contempla ni siquiera el inicio de los trámites para ampliar la pista de aterrizaje, una reivindicación planteada de manera reiterada por agentes económicos, sociales e incluso por instituciones públicas de la provincia.

La ampliación de la pista permitiría operar con aviones de mayor capacidad y atraer nuevas rutas pero "el Gobierno y su responsable de Transportes han optado por mantener esta infraestructura con sus actuales limitaciones, centrando las inversiones, como han reconocido públicamente, en otros aeropuertos de mayor tamaño".

En planes de inversión anteriores, incluyendo el DORA II 2022-2026, la ampliación de la pista no fue incluida, y tampoco fue recogida en las propuestas de presupuestos generales. Y pese a que el propio Plan Director del aeropuerto prevé una reserva de suelo para prolongar la pista desde los actuales 2.300 metros hasta hasta 2.900 metros según demanda futura, el Ejecutivo central "ignora sistemáticamente esta necesidad estratégica".

En el pleno de mayo de 2024, se aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España a que acometiera las inversiones necesarias para la ampliación del Aeropuerto de Jerez y contemplar en los próximos Presupuestos Generales una partida para ello con el fin de incrementar su competitividad, vuelos y pasajeros.

En septiembre de 2025, el Senado aprobó una moción para instar al Gobierno a ampliar la pista del Aeropuerto de Jerez e incluir los fondos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado, pero el Gobierno negó su compromiso efectivo con el proyecto, evidencia de una actitud persistente de abandono hacia Jerez. Y un mes después, también se debatió y aprobó en el pleno de la Diputación.

Igualmente, desde el PP se critica que "a este Plan DORA III, se suma el incremento de las tarifas, que recoge este Plan para este quinquenio. Esto desincentiva a las compañías aéreas, que lo han criticado, como ha sido el caso de Ryanair hasta el punto de marcharse de Jerez, pues pedían lo contrario".

"Ahora, sigue esa subida, por lo que nos preocupa que otras compañías tomen la decisión que en su día hizo Ryanair y se vayan de aeropuertos como el de Jerez ya que desde que Puente llegó al ministerio de Transportes, la subida de las tasas aeroportuarias de Aena se han incrementado en más del 27,5% tras lo conocido en este Plan".

Por todo ello, el PP hace un llamamiento "firme" al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes para que "rectifiquen esta situación, incluyan de manera urgente la ampliación de la pista en los planes nacionales de inversión y cumplan con las necesidades de una infraestructura que puede ser motor de desarrollo económico, turístico y social para Jerez y Andalucía".