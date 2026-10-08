PP Cádiz dice que "Jerez y Diputación han sido las únicas administraciones que han apostado por el aeropuerto"

Archivo - Exterior del terminal del aeropuerto de Jerez. - AENA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha afirmado que "Jerez y Diputación han sido las únicas administraciones que han apostado por el aeropuerto jerezano de forma clara ante el abandono gubernamental" y añadido que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en un estado de desesperación absoluta al atribuir al PP gestiones y acciones de gobierno que sólo pueden ser llevadas a cabo por el gobierno estatal".

En este sentido, ha afirmado que "dar la vuelta a todo lo lógico, a todo lo evidente, parece ser la línea editorial de este PSOE de precampaña que no duda, al igual que en la anunciada huelga general, acusar a la oposición de todo el trabajo que ellos como gobierno no han hecho en ocho años de desgobierno".

A juicio del PP, "que el gobierno exija a Iberia que apueste por Jerez es absolutamente descabellado, ya que está en su mano hacerlo porque el Estado participa a través de la SEPI en dicha compañía desde 1997" y que "la exalcaldesa socialista Mamen Sánchez sea capaz de señalar a la Diputación como responsable de la caída de vuelos y viajeros en el aeropuerto de Jerez roza, sencillamente, la aberración cuando, es público y notorio, que ha sido el gobierno provincial quien ha gestionado la llegada de vuelos a Jerez ante la absosoluta inoperancia del Gobierno estatal y su ministro de Transporte".

En este sentido, ha asegurado que la Diputación Provincial de Cádiz ha "gestionado e impulsado de forma directa acuerdos de co-marketing y negociaciones comerciales para asegurar o abrir la conexión con numerosos destinos hacia el aeropuerto de Jerez".

Según el PP, "una de las gestiones más potentes de la Mesa de Conectividad (coordinada por la Diputación) ha sido el desembarco y la consolidación de la aerolínea Jet2.com". Además, ha añadido que "el gran hito de esta gestión ha sido la recuperación de la conexión directa con Londres, sumada a la ampliación de plazas en las rutas ya gestionadas con el norte del país: Londres-Stansted, Manchester, Leeds, Birmingham o destinos en Suiza o en Alemania".

El PP ha afirmado que la Diputación ha "liderado gestiones" comerciales con aerolíneas como Vueling, Volotea e Iberia, enfocándose sobre todo en el eje del norte peninsular y las islas, como Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona y Palma de Mallorca, o la negociación de un "aumento significativo" de frecuencias operativas anuales con Vueling a Asturias y Santander.

"Gracias a las acciones de gobierno a nivel de Jerez y de la provincia se ha conseguido mitigar una dejación absoluta desde Madrid", ha afirmado el PP, que ha preguntado "dónde está la ampliación de la pista del aeropuerto, que es algo sencillamente clave para poder recibir vuelos transcontinentales al que es el segundo aeropuerto más meridional de Europa", ha concluido el PP antes de añadir que "la callada del PSOE les retrata".