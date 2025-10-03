PP de Cádiz lamenta "el negacionismo" del Gobierno ante "la magnitud" del narcotráfico en Cádiz y exige más medios

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Nacho Romaní, junto al presidente local del PP de Arcos y alcalde de esta localidad, Miguel Rodríguez, en rueda de prensa. - PP-A

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y coordinador provincial del PP de Cádiz, Nacho Romaní, ha exigido al Gobierno que "se tome en serio" la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, acusándolo de "negacionismo" en relación a "la magnitud que está tomando el narcotráfico con situaciones cada vez más graves y agresivas que se están extendiendo a toda la costa".

En una nota del PP, Romaní ha pedido también que dote a los Cuerpos de Seguridad "de los medios necesarios" para hacer frente a "la realidad del narcotráfico que nada tiene que ver con sus estadísticas".

De esta manera ha reaccionado al informe preliminar elaborado por la misión de eurodiputados que hace unos meses visitó Algeciras y Barbate, en la provincia de Cádiz, para evaluar la situación, y en el que "se pone de manifiesto la falta de medios y la cada vez mayor peligrosidad de las mafias que operan en la zona", a la vez que "se exigen inversiones significativas en recursos, personal, formación y tecnología avanzada", como ha recogido el PP.

"Es lo que desde todos los ámbitos llevamos denunciando y reclamando al Ministerio del Interior y es lo que el Gobierno viene ignorando, amparándose en unas estadísticas que son ajenas a la realidad", ha advertido el diputado Popular, quien ha esperado que "ahora que Europa reprende al Gobierno, haya una reacción urgente".

Desde el PP de Cádiz han lamentado que esto es "un problema que se está enraizando mientras el ministro Marlaska insiste en negar el debate y decir que todo está bien y que su plan es un éxito", cuando lo que pasa es que "el Gobierno no atiende las necesidades en la lucha contra el narcotráfico".

Al respecto, ha destacado que dos de las reivindicaciones que la misión de eurodiputados ha incluido en su informe son precisamente iniciativas "que el PSOE tiene paralizadas en el Congreso", como es la Proposición de Ley del PP para declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, algo que en su opinión, "podría estar aprobada desde hace más de un año" pero que "tienen metida en un cajón con hasta 24 prórrogas en su tramitación".

Igualmente ocurre, ha expuesto, con la ley para endurecer las penas por delitos de narcotráfico y que se tipifique como delito la actividad del petaqueo, "pendiente en el Congreso desde principios de 2024 y cuyo plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogada hasta en seis ocasiones para evitar así su debate y dilatar su puesta en marcha".

Según Nacho Romaní, "nuestras costas se están convirtiendo en el surtidor de combustible de las mafias", hasta el punto de que la gasolina para narcolanchas incautada en la provincia de Cádiz "ha pasado de 2.350 litros en 2018 a casi 438.000 litros el año pasado", y apuntando que en los primeros meses de 2025 "ya ha aumentado un 80% en comparación con el año anterior".

"Es una realidad que hay que abordar en profundidad y combatirlo con medidas más contundentes, pero el Gobierno tampoco hace nada", ha sostenido.

Para el diputado nacional, la lucha contra el narcotráfico "es un claro ejemplo del abandono e indiferencia con la que trata el Gobierno a esta provincia", pidiendo que tras este informe de Europa y sus reclamaciones "se reconozcan todas las carencias que hay y se dote de los medios suficientes a los agentes que a diario se juegan la vida para protegernos".