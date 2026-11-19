La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, en un acto de campaña. - PP DE CÁDIZ

UBRIQUE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha visitado este jueves Ubrique, donde ha centrado la atención en el apoyo que necesitan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, destacando especialmente el peso de la industria de la piel en Ubrique y su entorno.

Lo ha hecho en el transcurso de un encuentro con el presidente del PP local y alcalde de Ubrique, Mario Casillas, para abordar las principales necesidades de la localidad y de la Sierra de Cádiz, como ha indicado el PP en una nota.

Durante el encuentro, Mario Casillas ha trasladado a la candidata la importancia de respaldar al tejido empresarial y productivo del municipio, especialmente al sector de la piel y la marroquinería, una industria fundamental para la economía local y comarcal.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España medidas que permitan "aliviar la presión fiscal" sobre autónomos y pequeñas empresas, así como favorecer su crecimiento y competitividad. También ha puesto el foco en la seguridad ciudadana y en la necesidad de mejorar las plantillas y los medios materiales y humanos de la Guardia Civil en la Sierra de Cádiz.

"No queremos privilegios para la Guardia Civil, pero sí pedimos dignidad para todos ellos", ha señalado, reclamando unas instalaciones adecuadas y recursos suficientes para desarrollar su labor.

Por su parte, García-Pelayo ha apelado a la necesidad de "un cambio" en el Gobierno de España, asegurando que Alberto Núñez Feijóo "representa una alternativa basada en la confianza, el cumplimiento de los compromisos y la atención a las necesidades de los municipios, con tres cuestiones fundamentales", como son "la seguridad, el apoyo al tejido productivo y las oportunidades para las familias y los jóvenes".

La seguridad ha sido uno de los principales compromisos que ha destacado la candidata del PP, quien ha denunciado la situación de la Guardia Civil en la provincia, y ha reclamado la recuperación de medios y unidades destinadas a reforzar la seguridad, especialmente en la Sierra de Cádiz.

"Si una ciudad quiere crecer, si una zona quiere crecer, lo primero que necesita es seguridad", ha afirmado, defendiendo que los vecinos "tienen derecho a vivir tranquilos y a desarrollar su actividad cotidiana con garantías".

APOYO AL SECTOR DE LA PIEL

García-Pelayo ha aseverado que el sector de la piel en Ubrique reúne "más de 350 empresas y genera alrededor de 8.000 empleos en la comarca", por lo que "es prioritario proteger esta actividad, facilitar su consolidación y favorecer la creación de nuevos negocios y puestos de trabajo".

Algunas de las propuestas del Partido Popular en favor de los autónomos y el empleo pasan por la exención de la obligación de repercutir e ingresar el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, la reducción de las cargas burocráticas y el paso de las declaraciones trimestrales a semestrales.

También ha defendido el reconocimiento del "derecho al error ante la Administración", para que los autónomos "puedan corregir equivocaciones sin enfrentarse directamente a sanciones", o la protección del patrimonio personal de los pequeños empresarios, especialmente de su vivienda habitual.

Otra de las prioridades que ha apuntado es la vivienda, con medidas para facilitar el acceso de los jóvenes o el incrementar los avales del Estado hasta el 30 o el 40% para ayudar a quienes no disponen del ahorro necesario para afrontar la entrada de una vivienda.

Además, ha anunciado incentivos para facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura, la ganadería y la actividad empresarial, junto con medidas que permitan el relevo generacional y faciliten la jubilación de quienes han desarrollado un negocio durante toda su vida.

García-Pelayo ha reivindicado una política basada en "la normalidad, la tranquilidad y el respeto a los ciudadanos", en la que los responsables públicos "sepan reconocer sus errores, pedir disculpas cuando sea necesario y trabajar con un objetivo claro de mejorar la vida de la gente", ese, ha dicho, "es el cambio necesario que Feijóo y el PP ofrecemos de cara al 29N".

RECLAMACIÓN DE UN PLAN ALTERNATIVO AL TREN

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha reclamado al Gobierno un plan alternativo de transporte al corte ferroviario con Madrid, que afecta "a muchos gaditanos" que han visto limitadas "de manera importante" sus opciones de traslado hasta la capital de España, resaltando que, "23 días después" del accidente de Urda "siguen sin contar con una garantía clara de cuándo se podrá normalizar la situación".

En una nota del PP, Bruno García ha defendido que "la prioridad" del Ministerio de Transporte "debe ser la de garantizar la seguridad del tren" tras los accidentes "que han costado la vida a 115 personas". Por ello, ha insistido en la necesidad de que se realice una auditoría sobre el estado de todo el trazado de las vías y se adopten "todas las medidas" oportunas antes de que se abran de nuevo al tráfico ferroviario.

No obstante, ha apuntado a "las incógnitas" que hay sobre las actuaciones que se están llevando a cabo por el Ministerio de Transportes y ha cuestionado que Renfe "mantiene el 13 de diciembre la fecha para la vuelta al servicio de los Alvia Cádiz-Madrid sin que haya certeza de cuándo volverá a abrir la línea".

"Renfe tiene en venta billetes de tren a partir de mediados de diciembre, pero no existe ninguna garantía de que en esa fecha puedan volver a circular. Es una época de muchos desplazamientos y no es de recibo que unos días antes los viajeros se encuentren que no tienen tren", ha señalado.

Junto a ello, ha criticado que Renfe aún no haya puesto en marcha un plan alternativo de transportes (PAT) entre Madrid y Andalucía, "tal y como se anunció el 30 de octubre tras el accidente de Urda y posteriormente el pasado 13 de noviembre", como ha apuntado.

"Dos veces se anunció y dos veces se ha pospuesto y no hay ninguna información al respecto", ha lamentado el presidente provincial del PP, recordando que "se acercan unas fechas en la que incrementan los desplazamientos, por lo que se hace imprescindible que desde el Ministerio de Transportes se de certidumbre sobre la posibilidad de los desplazamientos en tren para que los gaditanos sepan a que atenerse y puedan organizarse".

García ha considerado "una negligencia" que el Ministerio de Transportes no cuente con este plan alternativo "activado y protocolizado" ante situaciones excepcionales de cancelación de una línea ferroviaria, porque "los ciudadanos deben poder moverse y no cruzar los dedos para que el tren vuelva a funcionar y lo haga con seguridad o encomendarse a la suerte de encontrar un billete de avión".

En referencia a la reordenación la denominación de los servicios ferroviario que va a poner en marcha Renfe, ha puesto en cuestión que "con todas las carencias que hay, de lo que se preocupe sea de pintar los trenes de colores", exponiendo que "a partir de ahora los Alvia serán morados y se llamarán Intercity, pero los gaditanos seguiremos sin contar con plazas y trayectos suficientes ni tampoco saber cuánto durara nuestro viaje".