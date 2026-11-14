El PP de Cádiz recrimina al Gobierno que no de soluciones a los problemas que presenta el aeropuerto de Jerez

Archivo - La alcaldesa de Jerez y presidenta del PP de Jerez, María José García-Pelayo. - PP DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha lamentado que el candidato que el PSOE ha puesto en la provincia de Cádiz y "que lleva años traicionando a España desde su posición de Ministro de Exteriores por orden de su jefe, Pedro Sánchez", venga a Jerez (Cádiz) "diez minutos a pegar carteles --un día después del inicio de campaña-- para confirmar que antepone el aeropuerto de Gibraltar a solucionar los problemas que ha originado con el de nuestra provincia".

En una nota, García-Pelayo ha calificado las declaraciones de Albares como "una nueva tomadura de pelo del PSOE, un partido socialista que no es capaz de poner a un cabeza de lista que conozca la provincia".

"Vamos de ministro en ministro, que lo que hace es coger el voto, quitarse de en medio y no resolver los problemas", ha criticado la 'popular', recordando al candidato que los socialistas gaditanos pusieron el 2023.

"Marlaska vino aquí a la provincia de Cádiz a pedir el voto, cogió su escaño y se quitó de en medio", atribuyéndole "haber empeorado el problema del narcotráfico, sin solucionar el reconocimiento de profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil y el cumplimiento del convenio económico que firmó el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido".

La también presidenta del PP de Jerez ha afirmado que Albares va a hacer lo mismo porque es el candidato de Marruecos y Gibraltar y lo que busca es terminar de aislar a la provincia de Cádiz.

"Ha venido a decir que su objetivo es apoyar y promover el aeropuerto de Gibraltar. No sabe que está el aeropuerto de Jerez y que nuestro aeropuerto es el que necesita inversiones y conexiones. No tiene que pelear por el de otro país, tiene que pelear por lo nuestro y sobre todo si quieres ser diputado por la provincia de Cádiz", ha señalado.