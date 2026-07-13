PP critica que el Gobierno "limita el desarrollo de Cádiz con su pésima gestión" de fondos Next Generation

La diputada nacional del PP por Cádiz, Macarena Lorente, en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Cádiz, Macarena Lorente, ha mostrado su "preocupación" por la "baja ejecución por parte del Gobierno de los fondos europeos Next Generatión concedidos a España por Europa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", lo que, a su juicio, "está frenando y limita las posibilidades de desarrollo de la provincia".

En una nota, Lorente ha destacado que, según datos aportados por el ministro de Economía, a cuatro meses de que finalice el plazo España tiene todavía pendientes 146 compromisos adquiridos con la Comisión Europea y, "con su pésima gestión, está poniendo en riesgo que el país reciba el séptimo desembolso de los fondos europeos, por un importe superior a 25.428 millones de euros".

Además, ha apuntado también que, a fecha actual, siguen pendientes de ejecutar 57.506 millones de euros de los fondos recibidos por el Gobierno y España ocupa el puesto 21 de los 27 países de la Unión Europea en ejecución real de los fondos europeos, y se han renunciado a muchos de los objetivos e inversiones. "Mientras el resto avanza, nuestro país y nuestra provincia corren el riesgo de quedarse atrás", ha afirmado.

Para Macarena Lorente los fondos europeos del Plan de Recuperación "eran una oportunidad histórica para modernizar la economía, para generar proyectos empresariales, inversiones productivas y oportunidades de empleo, que sin embargo se está desaprovechando por una gestión deficiente".

Según la diputada del PP, la provincia de Cádiz resulta directamente afectada por esta situación, ya que "Cádiz no puede permitirse que esas inversiones lleguen tarde, la provincia necesita seguir atrayendo inversión y consolidando su crecimiento, no puede competir llegando tarde".

"Tenemos un Gobierno que hace continuos anuncios de planes y convocatorias millonarias, pero ese dinero no llega después a la economía real. No se trata hablar de cifras, se trata de oportunidades que se pierden en expedientes sin resolver", ha afirmado.

Además, ha cuestionado que el Gobierno haya renunciado a 60.500 millones de euros en préstamos europeos. "¿Cómo puede un Gobierno renunciar a financiación europea cuando todavía existen tantas necesidades de inversión?", ha preguntado Lorente, que ha incidido en que "se ha renunciado a una herramienta de financiación extraordinaria que podía haber servido para acelerar proyectos, reforzar la competitividad de nuestras empresas y facilitar inversiones estratégicas".

"La provincia de Cádiz necesita seguir creciendo, necesitando inversiones que permitan crear empleo estable y de calidad, necesitamos apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas y que grandes proyectos industriales encuentren respaldo para salir adelante", ha manifestado Lorente, que ha insistido en que la provincia "ncesita también aprovechar todas las oportunidades vinculadas a la transformación energética, la innovación y la modernización del tejido productivo y también en materia de vivienda".

"Cuando una provincia como Cádiz sigue teniendo necesidades de inversión tan importantes, no ejecutar fondos europeos disponibles para ello y renunciar a financiación no es comprensible", ha afirmado antes de llamar la atencion sobre que "el 73,7 % de los grandes beneficiarios de los fondos europeos de recuperación pertenecen al sector público, mientras que solo el 26,2 % corresponden al sector privado, afirmando que "los fondos europeos nacieron para transformar la economía y no para que el Estado se convirtiera en el principal destinatario de sus propios recursos".