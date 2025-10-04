PP critica "inacción y desprecio" del Gobierno al aeropuerto de Jerez: "Sánchez y PSOE quedan al descubierto"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha criticado "la negligencia, la inacción y el desprecio" del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, "hacia la ciudad de Jerez y su aeropuerto.

"Las últimas declaraciones de Ryanair, en las que confirma que ofreció hasta tres propuestas al Ministerio para mantener e incluso ampliar su presencia en el aeropuerto de Jerez, dejan en evidencia al Gobierno de Sánchez y desmontan por completo las excusas que tanto el PSOE local como el Ejecutivo central han venido utilizando para justificar su inaceptable pasividad", han señalado desde el PP en un comunicado.

Desde el PP han agregado que "es un hecho gravísimo que una compañía como Ryanair haya puesto sobre la mesa varias alternativas para seguir operando en Jerez y que ni siquiera obtuviera una respuesta por parte del Ministerio".

"¿Qué ha estado haciendo el ministro Puente mientras se perdían vuelos y rutas fundamentales para Jerez? La respuesta es clara: más pendiente de su cuenta de Twitter y de generar polémicas en redes sociales que de cumplir con su obligación de defender y potenciar infraestructuras clave como nuestro aeropuerto", han apostillado desde el PP.

A juicio de los 'populares', "esta dejación de funciones ha tenido consecuencias directas" como es "la pérdida de vuelos nacionales e internacionales, la caída del turismo, un duro golpe a la economía local y la marcha de una aerolínea que movía más de 170.000 pasajeros al año en Jerez".

"No hablamos de un simple ajuste comercial, hablamos de una desconexión deliberada y evitable, fruto de la inacción de un Gobierno que ha ignorado todas las alarmas", han advertido.

"Desde el Partido Popular ya veníamos advirtiendo de esta situación y criticando con contundencia la actitud del Gobierno. Hoy, con las declaraciones de Ryanair, se confirma lo que veníamos denunciando: había margen de maniobra, había voluntad empresarial y había alternativas viables. Lo que no hubo fue voluntad política. Ni el Ministerio ni el PSOE de Jerez han movido un solo dedo para evitar este daño a la ciudad", han añadido en un comunicado desde el PP jerezano.

De igual modo, han destacado que "las excusas ya no valen. Que si las tasas, que si la competencia, que si las limitaciones técnicas... Todo queda al descubierto: cuando una empresa ofrece diálogo y propuestas y el Gobierno no responde, no se puede hablar de incapacidad, se habla de abandono". "Un abandono premeditado hacia Jerez que no podemos permitir ni aceptar".

"Exigimos al ministro Puente y al presidente Sánchez que den explicaciones públicas inmediatas, que asuman su responsabilidad y que tomen medidas urgentes para revertir esta situación. Jerez no merece este trato. Merece un Gobierno que defienda sus intereses, no que los desprecie. Una vez más, el PSOE ha demostrado que no está a la altura de esta ciudad. El PP seguirá defendiendo con firmeza a Jerez y exigiendo lo que es justo: oportunidades, conectividad y respeto institucional", han añadido los 'populares'.

Por último, han exigido a la socialista Mamen Sánchez y al PSOE de Jerez "que pidan perdón a los jerezanos por "defender lo indefendible, por permitir con su silencio y sus votos que esto haya ocurrido y que el Gobierno no vaya a ampliar la pista del aeropuerto".